Hafi hnakkrifist í teiti hjá Conan stuttu fyrir morðið

Bandaríski leikstjórinn Rob Reiner og sonur hans Nick Reiner hnakkrifust í jólapartýi hjá grínistanum Conan O' Brien á laugardagskvöldið, daginn áður en Rob fannst myrtur á heimili sínu ásamt eiginkonunni Michele Singer Reiner.
Þetta fullyrðir bandaríski miðillinn People og hefur eftir ónafngreindum heimildarmönnum. Líkt komið hefur fram gekk dóttir þeirra hjóna fram á lík þeirra á heimili þeirra í Los Angeles og tilkynnti lögreglu um fundinn klukkan 15:30 að staðarfundinn í gær. Spjótin hafa beinst að syni þeirra sem er nú í haldi lögreglu vegna málsins.
Lögregla hefur varist allra frétta af málinu. Heimildarmenn People segja miðlinum að hjónin hafi verið í jólateiti hjá Conan O' Brien fyrrverandi spjallþáttastjórnanda og grínista ásamt syni þeirra Nick. Í hið minnsta tveir hafi orðið vitni að heiftarlegu rifrildi milli föður og sonar.
„Nick skaut mörgum skelk í bringu með hegðun sinni, hann hagaði sér undarlega og spurði fólk í sífellu hvort það væri frægt,“ er haft eftir heimildarmanninum. Foreldrar hans hafi yfirgefið teitið stuttu síðar. Ekki kemur fram um hvað rifrildið var.
Bandaríski slúðurmiðillinn TMZ fullyrðir að Michele hafi ítrekað lýst yfir áhyggjum af syni sínum við vini undanfarna mánuði. Þau hafi reynt allt en lítið getað gert fyrir Nick sem miðillinn segir að hafi lengi átt í vandræðum með fíkn og andleg veikindi. Áður hefur verið rifjað upp að Nick hafi sjálfur rætt vandræði sín á opinskáan hátt við People árið 2016.
