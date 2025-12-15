Vísir og Reykjavík síðdegis standa fyrir vali á manni ársins árið 2025 og geta lesendur nú tekið þátt í að velja þá manneskju sem þeim þykir eiga nafnbótina skilið.
Um tvö þúsund tilnefningar bárust Vísi fyrr í mánuðinum og nokkur fjöldi til viðbótar í símatíma Reykjavík síðdegis.
Útvarpsmenn í Reykjavík síðdegis og blaðamenn Vísis fóru yfir tilnefningarnar og rökstuðninginn sem þeim fylgdi. Nú er búið að yfirfæra þær og ljóst hvaða tíu berjast um titilinn.
Að neðan má sjá nöfn þeirra sem tilnefnd eru, í stafrófsröð.
Neðst má svo greiða atkvæði og stendur kosningin til hádegis þann 28. desember.
Tilkynnt verður um valið í þættinum Reykjavík árdegis á Bylgjunni á gamlársdag. Þátturinn hefst klukkan níu.
Bergur Vilhjálmsson, slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður, gekk þvert yfir landið frá Goðafossi að Gróttuvita á Seltjarnarnesi með hundrað kílóa kerru í eftirdragi til að vekja athygli á Píeta-samtökunum.
Sjónvarpsfrétt úr Kvöldfréttum Sýnar: Tólf daga göngu yfir hálendið lokið
Eygló Fanndal Sturludóttir lyftingakona varð í ár fyrsti Íslendingurinn til að verða Evrópumeistari í ólympískum lyftingum fullorðinna.
Sjá frétt á Vísi: Sturluð staðreynd um afrek Eyglóar
Guðmundur Fylkisson lögreglumaður hefur leitað að týndum börnum síðustu ellefu ár. Í ár steig hann fram í viðtali á Sýn og sagði aldrei hafi verið meira að gera í málaflokknum.
Sjá frétt á Vísi: Gummi reiður: „Kominn tími til að þeir sem ráða opni augun“
Hafþór Freyr Jóhannsson, ellefu ára drengur frá Nesskaupsstað, bjargaði tveggja ára systur sinni frá drukknun þegar hún féll í sjóinn við bryggjuna í bænum. Hann kastaði sér á eftir henni og synti með hana upp að stiganum á bryggjunni. Hann hafði nokkrum mánuðum áður farið á skyndihjálparnámskeið.
Sjá frétt á Vísi: Ellefu ára bjargaði systur sinni frá drukknun
Kristrún Frostadóttir er að ljúka sínu fyrsta heila ári sem forsætisráðherra. Kannanir hafa sýnt að hún sé sá ráðherra í ríkisstjórn sem nýtur mests trausts hjá almenningi.
Sjá frétt Vísis: Samfylkingin með mesta fylgi allra flokka
Laufey Lín tónlistarkona hélt áfram að sigra heiminn og var meðal annars tilnefnd til Grammy-verðlaunanna fyrir nýjustu breiðskífu sína. Þá seldi hún upp á tónleika í Kórnum sem haldnir verða á næsta ári.
Sjá frétt á Vísi: Laufey tilnefnd til Grammy-verðlauna
Margrét Kristín Blöndal, betur þekkt sem Magga Stína, vakti athygli fyrir þátttöku sína í Frelsisflotanum, alþjóðlegum skipaflota sem sigldi með hjálpargögn sem ætluð voru íbúum á Gaza-svæðinu.
Sjá frétt á Vísi: Magga Stína á leið til Gasa með Frelsisflotanum
Mæðurnar þrjár, þær María Eiríksdóttir, Jóhanna Eivinsdóttir og Ingibjörg Einarsdóttir, brugðu á það ráð að senda syni sína til Suður-Afríku í meðferð. Meðferðarúrræðin á Íslandi hafi ekki virkað fyrir þá.
Sjá frétt á Vísi: Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú
Snorri Másson þingmaður kom eins og stormsveipur inn í íslenska pólitík á árinu og var meðal annars kjörinn varaformaður Miðflokksins í haust. Snorri hefur vakið athygli fyrir skoðanir sínar.
Sjá frétt Vísis: Snorri Másson nýr varaformaður Miðflokksins
Steinar Guðmundsson hjartalæknir hefur vakið athygli fyrir að bjóða upp á vökvagjöf sem svar við POTS-sjúkdómnum.
Sjá frétt Vísis: Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“