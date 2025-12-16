Tólf ára drengur grunaður um morð í Malmö Atli Ísleifsson skrifar 16. desember 2025 13:21 Maðurinn sem lést var ekki einn í bílnum þegar skotið var á hann. Myndin er úr safni. Getty Tólf ára drengur er grunaður um að hafa skotið ungan mann til bana í sænsku borginni Malmö á föstudag. Drengurinn er nú í umsjá barnaverndaryfirvalda. Sænskir fjölmiðlar greina frá þessu í dag. „Mann hryllir, hvert erum við á leiðinni?“ spyr Rasem Chebil, rannsóknarlögreglumaður í Malmö í samtali við Sydsvenskan. Tilkynning um skotárásina barst lögreglu seint á föstudagskvöld og skömmu síðar fannst 21 árs maður látinn af skotsárum í bíl við Galgebacksvägen í hverfinu Oxie. Árásin á að hafa átt sér stað á skotsvæði og segir í fréttinni að drengurinn sé ekki frá Malmö heldur eigi hann að hafa ferðast sérstaklega til Malmö til að fremja morðið. Maðurinn sem lést var ekki einn í bílnum þegar skotið var á hann að því er haft er eftir lögreglu. Manne Gerell, afbrotafræðingur, segist ekki vita til annars máls þar sem svo ungur einstaklingur hafi framið morð í landinu með þessum hætti. Svíþjóð Mest lesið Dóra Björt til liðs við Samfylkinguna Innlent Þau eru tilnefnd sem maður ársins Innlent Bein útsending: Boða óvænt til blaðamannafundar í Ráðhúsinu Innlent Hafi hnakkrifist í teiti hjá Conan stuttu fyrir morðið Erlent Úkraína fái tryggingar sem jafngilda 5. greininni Erlent Hækka hitann í Breiðholtslaug Innlent Óvíst hvort Guðmundur Ingi snúi aftur í ráðuneytið Innlent Píratar bjóða ekki fram í vor og Sigurbjörg Erla hættir Innlent Æfur vegna samnings um makríl: „Skiljum vini okkar Grænlendinga eftir á köldum klaka“ Innlent Rannsaka hvort feðgarnir fengu herþjálfun á Filippseyjum Erlent Fleiri fréttir Lögðu lengi á ráðin um herlög Tólf ára drengur grunaður um morð í Malmö Heimta enn héruð Úkraínu sem þeir halda ekki Ósátt við lögreglu sem leitar enn morðingjans Segjast hafa myrt átta sæfarendur til viðbótar FDA samþykkir tvö ný lyf gegn ónæmum lekandabakteríum Vill fimm milljarða Bandaríkjadala frá BBC Rannsaka hvort feðgarnir fengu herþjálfun á Filippseyjum Úkraína fái tryggingar sem jafngilda 5. greininni Hafi hnakkrifist í teiti hjá Conan stuttu fyrir morðið Lögðu á ráðin um sprengjuárásir í Kaliforníu Grönduðu kafbát í fyrsta sinn með neðansjávardróna Segir Reiner hafa verið myrtan vegna andúðar í sinn garð Krefjast þess enn að Úkraínumenn hörfi frá Donbas Spjótin beinast að syni Reiners Ætla að herða lög um byssur enn frekar eftir árásina Starfsmenn Louvre mótmæla slæmum aðstæðum Hálfíslensk hljómsveit skilgreind öfgasamtök í Rússlandi Morðinginn í Brown gengur enn laus Heyrði byssuhvellina: Skotvopnalöggjöfin rædd á kaffistofunni Sílebúar tóku Kast Árásarfeðgarnir nafngreindir Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Skotmennirnir feðgar Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Einn í haldi í tengslum við skotárás í Brown-háskóla Rabbíni drepinn í árásinni Grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk á jólamarkaði Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Sjá meira