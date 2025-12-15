Lífið

Talið að Rob Reiner og eigin­kona hans hafi verið myrt

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Rob Reiner og eiginkona hans, Michele, á frumsýningu kvikmyndarinnar The Magic of Belle Isle.
Rob Reiner og eiginkona hans, Michele, á frumsýningu kvikmyndarinnar The Magic of Belle Isle. getty/David Livingston

Leikstjórinn Rob Reiner fannst látinn á heimili sínu í Los Angeles ásamt eiginkonu sinni. Talið er að þau hafi verið myrt.

Slökkviliðsmenn fundu Reiner og eiginkonu hans, Michele, á heimili þeirra í Brentwood í Los Angeles í gær. Þau voru úrskurðuð látin á staðnum. Reiner var 78 ára en Michele 68 ára.

Málið er rannsakað sem morð en talið er að Reiner-hjónin hafi verið stungin til bana.

Reiner átti langan feril sem leikstjóri en meðal þekktra mynda sem liggja eftir hann má nefna When Harry Met Sally, A Few Good Men, Stand By Me, Misery og This is Spinal Tap. Áður leikstjóraferilinn hófst gat Reiner sér gott orð sem leikari í sjónvarpsþáttunum All in the Family. 

Reiner-hjónin kynntust við tökur á When Harry Met Sally og gengu í hnapphelduna 1989. Þau áttu þrjú börn saman. Reiner var áður giftur leikstjóranum Penny Marshall.

