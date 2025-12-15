Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. desember 2025 05:57 Rob Reiner og eiginkona hans, Michele, á frumsýningu kvikmyndarinnar The Magic of Belle Isle. getty/David Livingston Leikstjórinn Rob Reiner fannst látinn á heimili sínu í Los Angeles ásamt eiginkonu sinni. Talið er að þau hafi verið myrt. Slökkviliðsmenn fundu Reiner og eiginkonu hans, Michele, á heimili þeirra í Brentwood í Los Angeles í gær. Þau voru úrskurðuð látin á staðnum. Reiner var 78 ára en Michele 68 ára. Málið er rannsakað sem morð en talið er að Reiner-hjónin hafi verið stungin til bana. Reiner átti langan feril sem leikstjóri en meðal þekktra mynda sem liggja eftir hann má nefna When Harry Met Sally, A Few Good Men, Stand By Me, Misery og This is Spinal Tap. Áður leikstjóraferilinn hófst gat Reiner sér gott orð sem leikari í sjónvarpsþáttunum All in the Family. Reiner-hjónin kynntust við tökur á When Harry Met Sally og gengu í hnapphelduna 1989. Þau áttu þrjú börn saman. Reiner var áður giftur leikstjóranum Penny Marshall. Andlát Bíó og sjónvarp Bandaríkin Mest lesið Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Lífið Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Lífið Upphitaðir afneitunarafgangar Frosta Gagnrýni Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Lífið Auður segir skilið við Gímaldið Menning Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Íslenskt La(m)bubu úr gæru, soðnu kindahorni og fiskaugum Tíska og hönnun Gömlu trixin úreld: Ekki pína í börn mat, múta, hóta eða uppnefna Áskorun Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu Lífið Grunaði strax að ókunnugur maður væri faðir vinkonu sinnar Lífið Fleiri fréttir Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Fréttatía vikunnar: Afsökunarbeiðni, fréttastef og blaðamannafundur Þetta gúggluðu Íslendingar á árinu Klámleikkona slapp með sekt og brottvísun Grunaði strax að ókunnugur maður væri faðir vinkonu sinnar Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Sannir Finnar lýsa yfir stuðningi við slaufuðu fegurðardrottninguna Innlit í glænýja mathöll í Smáralindinni Hanskar Gunna Nels, árituð ManU-treyja og Elli Egils á uppboði Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Sjá meira