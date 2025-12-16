Erlent

Lögðu lengi á ráðin um her­lög

Samúel Karl Ólason skrifar
Yoon Suk Yeol, fyrverandi forseti Suður-Kóreu.
Yoon Suk Yeol, fyrverandi forseti Suður-Kóreu. AP/Ahn Young-joon

Yoon Suk Yeol, fyrrverandi forseti Suður-Kóreu, ætlaði að nota herlög til að losa sig við pólitíska andstæðinga sína og taka sér aukin völd í landinu. Hann og bandamenn hans í hernum reyndu einnig að auka spennuna milli Suður- og Norður-Kóreu til að réttlæta beitingu herlaga og undirbjuggu áætlun sína í meira en ár.

Forsetinn setti á herlög í desember 2024. Það ástand varði þó einungis í nokkrar klukkustundir og í kjölfarið hrökklaðist hann frá völdum og var handtekinn. Niðurstöður rannsóknar á aðgerðum Yoons og bandamanna hans voru birtar í gær.

Þar kom fram að Yoon og bandamenn hans í hernum hefðu lagt á ráðin um herlög frá því fyrir október 2023 og þeir hafi komið fleiri bandamönnum sínum fyrir í háttsettum stöðum innan hersins. Þá eru þeir sagðir hafa haldið veislur fyrir aðra yfirmenn í hernum, til að reyna að fá þá á sitt band, samkvæmt AP fréttveitunni.

Yoon og Kim Yong Hyun, varnarmálaráðherra sem var honum hliðhollur, auk Yeo In Hyung, yfirmanns leyniþjónustu hers Suður-Kóreu, eru sagðir hafa framkvæmt nokkrar hernaðaraðgerðir sem ætlað var að kalla á viðbrögð frá Norður-Kóreu. Þar á meðal voru drónaflugerðir yfir Norður-Kóreu.

Engin voru þó viðbrögðin og telja rannsakendur að það hafi verið vegna þess að ráðamenn í Norður-Kóreu voru önnum kafnir við stuðning einræðisríkisins við hernað Rússa í Úkraínu.

Þrátt fyrir að tilefni hafi ekki verið til staðar setti Yoon herlög á, með því markmiði að losa sig við andstæðinga sína. Hundruð hermanna voru sendir til að umkringja þinghúsið í Seoul og koma í veg fyrir að þingmenn kæmust þangað inn.

Það tókst þeim þó og greiddu þeir fljótt atkvæði um frumvarp sem felldi herlögin úr gildi. Stjórnlagadómstóll landsins fékk svo það hlutverk að úrskurða um veru hans í embætti.

Forsetinn fyrrverandi stendur frammi fyrir ýmsum ákærum og þar á meðal ákærum um að standa í vegi réttvísinnar með því að reyna að hylma yfir þessa áætlun sem skýrslan sem birt var í gær varpaði ljósi á. Úrskurður í því máli á að liggja fyrir í febrúar, samkvæmt Yonhap fréttaveitunni.

Cho Eun Seok, sérstakur rannsakandi, birti í gær skýrslu um beitingu fyrrverandi forseta landsins á herlögum.AP/Jung Yeon Je

Yoon hefur áður haldið því fram að hann hafi viljað auka stuðning almennings við sig í baráttunni við stjórnarandstöðuna á þingi, sem hefur staðið í vegi þess að hann hafi getað náð fram áherslumálum sínum. Hann hefur meðal annars sagst hafa þurft að verja Suður-Kóreu gegn kommúnískum áhrifum frá Norður-Kóreu.

Auk hans standa 23 aðrir frammi fyrir ákærum. Herforingjar hafa þar á meðal verið ákærðir af saksóknurum hersins.

Kim Keon Hee, eiginkona Yoons, hefur einnig verið handtekin og ákærð vegna máls sem kemur herlögunum ekkert við. Hún er meðal annars sökuð um að taka við mútugreiðslum frá umdeildri kirkju í Suður-Kóreu og hafa lögregluþjónar gert áhlaup í ýmsum byggingum Sameiningarkirkjunnar.

