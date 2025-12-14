Karlmaðurinn sem tæklaði annan skotmanninn á Bondi-ströndinni í Ástralíu heitir Ahmed Al Ahmed og er 43 ára tveggja barna faðir samkvæmt frétt 7NEWS Australia. Maðurinn var sjálfur skotinn og segir í frétt miðilsins að þau hafi rætt við ættingja hans, Mustafa.
Ahmed sé á spítala eftir að hafa verið skotinn í bæði öxl og hönd en að hann ætti að jafna sig.
„Hann er hetja, hann er 100 prósent hetja,“ er haft eftir ættingja hans í fréttinni.
Myndbönd af Ahmed að tækla annan skotmanninn hafa verið í mikilli dreifingu. Í frétt ástralska miðilsins kemur fram að hann hafi enga fyrri reynslu af skotvopnum og hafi aðeins átt leið hjá.
Eins og fjallað hefur verið um í dag eru ellefu látin og 29 á spítala eftir skotárás á gyðingahátíð á Bondi-strönd á útjaðri Sydney-borgar í Ástralíu í dag. Einn grunaður árásarmaður er látinn og annar hefur verið handtekinn. Tveir lögreglumenn og eitt barn eru meðal þeirra sem flutt voru á spítala.
Í myndböndum sem eru í dreifingu á samfélagsmiðlum sjást minnst tveir svartklæddir menn skjóta ítrekað að ströndinni frá bílastæði, en sögur fara af því að hleypt hafi verið af í kringum 50 skotum. Fjallað er um það í erlendum miðlum að lögreglan hafi farið í húsleit heima hjá öðrum skotmanninum á heimili hans í Sidney. Mikill viðbúnaður var á vettvangi eins og má sjá á myndinni að neðna.
Forsætisráðherra Ísrael, Benjamin Netanyahu, segist hafa varað áströlsk yfirvöld fyrir um fjórum mánuðum síðan við því að stjórnvöld væru að ýta undir og stuðla að gyðingahatri í Ástralíu. Haft er eftir honum í frétt BBC að hann hafi sent forsætisráðherra Ástralíu, Anthony Albanese, bréf fyrir um fjórum mánuðum þar sem hann sakaði stjórnvöld um að ýta undir fordóma. Á þessum tíma hafði ástralska ríkisstjórnin tilkynnt að hún ætlaði að viðurkenna Palestínu sem ríki.
„Þú leyfðir þessum sjúkdómi að dreifa sér og niðurstaðan er hræðileg árás á gyðinga sem við sáum ídag,“ sagði Netanyahu eftir fund ríkisstjórnar hans í Dimona í Ísrael í dag. Fjallað er um málið á vef BBC.
Tíu voru skotnir til bana í skotárás á gyðingahátíð á Bondi strönd í Ástralíu í dag. Annar árásarmannanna er látinn og hinn hefur verið handtekinn. Minnst tólf eru slasaðir.