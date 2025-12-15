Feðgarnir sem stóðu fyrir skotárásinni á Bondi strönd í Nýju Suður Wales í Ástralíu í gær voru Naveed Akram, 24, ára og Sajid Akram, 50 ára. Sajid var skotinn til bana af lögreglu en Akram var handtekinn og fluttur á sjúkrahús, alvarlega særður.
Að minnsta kosti sextán létust í árásinni og 42 voru fluttir á sjúkrahús. Látnu voru á aldrinum tíu til 87 ára.
Naveed var lögreglu og öryggisyfirvöldum kunnugur. Hann komst á radar yfirvalda í október árið 2019 og var til rannsóknar í sex mánuði vegna tengsla hans við aðra einstaklinga og hóp tengdan Ríki íslam. Faðir hans var skráður fyrir sex skotvopnum; fjögur fundust á vettvangi skotárásarinnar en tvö á heimili í Campsie.
Forsætisráðherrann Anthony Albanese segir niðurstöðu rannsóknarinnar hins vegar hafa verið þá að engin yfirvofandi hætta stafaði af Naveed.
Að sögn lögreglu bjuggu feðgarnir í Bonnyrigg í vesturhluta borgarinnar, þar sem ráðist var í húsleit í gær. Ekkert fannst á vettvangi sem gaf til kynna að mennirnir hefðu verið að skipuleggja hryðjuverkaárás.
Lögregluyfirvöld hafa ekki viljað tjá sig um fregnir þess efnis að stefnuyfirlýsing eða fáni Ríkis íslam hafi fundist í bifreið feðganna.
Vinnuveitandi Naveed hefur lýst honum sem samviskusömum starfskrafti. Hann hafi hins vegar tilkynnt fyrir um það bil tveimur mánuðum að hann hefði úlnliðsbrotnað í boxi og að hann yrði ekki vinnufær fyrr en 2026. Þá hafði hann óskað eftir því að fá allt greitt sem hann átti inni, leyfi og annað.