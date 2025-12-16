Erlent

Ó­sátt við lög­reglu sem leitar enn morðingjans

Samúel Karl Ólason skrifar
Lögregluþjónar vilja ná tali af þessum manni, sem gæti hafa myrt tvo og sært níu í skotárás í Brown-háskólanum.
Lögregluþjónar vestanhafs leita enn manns sem myrti tvo og særði níu í skotárás í Brown-háskólanum á laugardaginn. Heimamenn í bænum Providence í Rhode Island og nemendur við skólann eru ósáttir vegna slæms öryggisástands í skólanum og yfir viðbrögðum yfirvalda.

Maður var handtekinn skömmu eftir árásina á laugardaginn en honum var sleppt nokkrum klukkustundum síðar og lítur út fyrir að hann hafi ekki verið árásarmaðurinn. Síðan þá hefur lögreglan úti birt myndefni af manni sem talinn er geta verið árásarmaðurinn.

Lögreglan og Alríkislögregla Bandaríkjanna (FBI) hafa heitið fimmtíu þúsund dölum í verðlaun fyrir upplýsingar sem leiða til handtöku og sakfellingar árásarmannsins. Það samsvarar um 6,3 milljónum króna.

Maðurinn er álitinn vopnaður og hættulegur. Myndefnið hér að neðan mun hafa verið tekið um tveimur tímum áður en árásin var gerð.

AP fréttaveitan segir að tveimur dögum eftir að árásin var gerð hafi lögregluþjónar enn verið að vinna grunnrannsóknarvinnu eins og að ræða við vitni og reyna að afla myndefnis sem gæti verið notað til að bera kennsl á manninn.

Íbúar og nemendur eru sagðir ósáttir við hvað rannsóknin virðist hafa farið hægt af stað og gengið illa. Þá eru þeir einnig sagðir ósáttir við öryggiskerfi í Brown og skort á öryggismyndavélum.

Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum

Tengdar fréttir

Morðinginn í Brown gengur enn laus

Lögreglan í Providence í Rhode Island hefur sleppt manni sem handtekinn var í gær vegna skotárásar í Brown-háskólanum. Tveir létu lífið í árásinni á laugardaginn og níu særðust í árásinni en talið er að morðinginn gangi laus og er útlit fyrir að yfirvöld viti ekki hver hann er.

Íslendingur í Brown-háskóla: Oftast í tímum í sömu stofu og árásin var gerð

Íslenskur nemandi við Brown-háskóla hefði mætt í kennslustund í kvöld í sömu skólastofu og mannskæð skotárás var framin í gær, en hún sækir flesta sína tíma í umræddri stofu. Öll kennsla og lokapróf hafa nú verið felld niður vegna árásarinnar. Hún segir samfélagið í Providence í áfalli og lýsir flótta vinar síns af háskólasvæðinu eftir að hafa heyrt skothvelli frá stofunni.

