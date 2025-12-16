Leiðtogar Bretlands, Frakklands og Þýskalands auk átta annarra Evrópuríkja hafa heitið hernaðarlegum stuðningi við Úkraínu í samvinnu við Bandaríkin, sem er ætlað að koma í stað 5. greinar stofnsáttmála Atlantshafsbandalagsins.
Fimmta greinin kveður á um að árás á eitt bandalagsríki, jafngildi árás á þau öll.
Samkvæmt drögum að friðarsamkomulagi sem nú eru í vinnslu myndu Vesturlönd styðja Úkraínu í að viðhalda 800 þúsund manna herliði og Evrópuríkin skuldbinda sig til að tryggja öryggi landsins ef átök brjótast út að nýju.
Bandaríkin myndu leiða eftirlit með framkvæmd friðarsamkomulagsins og vara við mögulegum yfirvofandi árásum. Bandaríkjamenn munu hins vegar ekki senda herlið til Úkraínu.
Þá er kveðið á um stuðning Evrópuríkjanna við aðild Úkraínu að Evrópusambandinu.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði blaðamönnum í Hvíta húsinu í gær að hann hefði átt gott samtal við Vólódimír Selenskí Úkraínuforseta og leiðtoga Evrópu og annarra bandalagsríkja Nató. Þá sagðist hann hafa rætt við Vladimir Pútín Rússlandsforseta en tjáði sig ekki frekar um það samtal.
Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í gær að hann teldi menn nær samkomulagi nú en nokkru sinni áður. Hins vegar er enn ósamið um eftirgjöf lands og yfirráð yfir Zaporizhzhia kjarnorkuverinu.
Bandaríkjamenn hafa talað fyrir því að Úkraínumenn gefi eftir Donbas-héruðin og vilja að ríkin deili kjarnorkuverinu.
Þá er enn óljóst hver afstaða Rússa er við nýjum drögum en margir halda því enn fram að aðkoma þeirra að viðræðum sé sjónarspil og þeir hafi í raun engan áhuga á að semja um frið.