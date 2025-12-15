Starfsmenn Louvre mótmæla slæmum aðstæðum Samúel Karl Ólason skrifar 15. desember 2025 10:59 Hluti starfsmanna Louvre í verkfalli í morgun. AP/Michel Euler Stór hluti starfsmanna Louvre-safnsins, þess vinsælasta í heiminum, fór í almennt verkfall í dag en mikið hefur gengið þar á að undanförnu. Forsvarsmenn verkalýðsfélaga hafa lýst ástandinu í safninu sem krísu og hefur starfsfólk ítrekað kvartað undan ónægum öryggisráðstöfunum, of mörgum gestum og erfiðum starfsskilyrðum. Um fjögur hundruð starfsmenn safnsins, sem eru í tveimur verkalýðsfélögum, samþykktu einróma á fundi að hefja verkfallið. Um 2.200 manns vinna hjá safninu og tilheyra þeir mörgum verkalýðsfélögum en forsvarsmenn þeirra tveggja sem hófu verkfall í morgun segja aðgerðirnar njóta mikils stuðnings og eiga von á fleirum í verkfall, samkvæmt frétt Le Monde. Vonsviknum ferðamönnum var snúið við í massavís í morgun en milljónir manna koma frá öllum hornum heimsins á ári hverju til að heimsækja safnið. Le Monde hefur eftir ferðamönnum í brúðkaupsferð frá Suður-Kóreu að helsta ástæðan fyrir því að þau fóru til Parísar hafi verið að heimsækja Louvre. Þau voru leið yfir því að komast ekki á safnið í morgun. Nýlega var framið rán um hábjartan dag í safninu og komust þjófarnir meðal annars undan með hluta af krúnudjásnum Napóleons. Í opinberri rannsókn kom fram að öryggisbúnaður eins og myndavélar og annað væri kominn til áranna, stjórnstöðvar hefðu ekki verið nægilega mannaðar og að slæm samhæfing hafi leitt til þess að lögregluþjónar voru fyrst sendir á rangan stað. Í frétt France24 segir að margt fleira hafi komið upp á í safninu að undanförnu og að líðan starfsmanna hafi versnað töluvert. Í sumar gerðu þeir til að mynda skyndiverkfall sem hafði mikil áhrif á starfsemi á safninu. Gestir þurftu frá að hverfa þegar þeir vildu skoða sig um í Louvre.AP/Michel Euler Táknmynd ástandsins í ferðaþjónustu Um þrjátíu þúsund manns sækja safnið heim á hverjum degi og berja munina þar inni augum. Aðstæður á Louvre hafa orðið eins konar táknmynd fyrir of mikla fjölgun ferðamanna í París. Þetta fólk þarf að bíða í gífurlega löngum röðum og hafa forsvarsmenn verkalýðsfélaga sagt að innviðir á safninu, eins og salerni og mataraðstaða, anni engan veginn öllum þessum fjölda. Þá hafi ástand hallarinnar sem hýsir safnið versnað til muna og þörf sé á meira viðhaldi. Til marks um það þurfti að loka hluta safnsins fyrr á árinu, þar sem gólfbitar voru orðnir lélegir og þá skemmdust munir nýverið þegar vatnsleki varð á safninu. Yfirarkitekt safnsins viðurkenndi fyrir framan þingmenn á dögunum að safnhúsið væri í slæmu ásigkomulagi. Frakkland Skartgripum stolið á Louvre Mest lesið „Ég var kölluð „hryðjuverkamaður““ Innlent Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Erlent Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Erlent Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Erlent Árásarfeðgarnir nafngreindir Erlent Komu sér fyrir í ruslageymslu og kveiktu þar eld Innlent Skotmennirnir feðgar Erlent Heyrði byssuhvellina: Skotvopnalöggjöfin rædd á kaffistofunni Erlent Morðinginn í Brown gengur enn laus Erlent Íslendingur í Brown-háskóla: Oftast í tímum í sömu stofu og árásin var gerð Innlent Fleiri fréttir Starfsmenn Louvre mótmæla slæmum aðstæðum Hálfíslensk hljómsveit skilgreind öfgasamtök í Rússlandi Morðinginn í Brown gengur enn laus Heyrði byssuhvellina: Skotvopnalöggjöfin rædd á kaffistofunni Sílebúar tóku Kast Árásarfeðgarnir nafngreindir Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Skotmennirnir feðgar Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Einn í haldi í tengslum við skotárás í Brown-háskóla Rabbíni drepinn í árásinni Grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk á jólamarkaði Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Rannsókn á meintri gagnaöflun um Giuffre felld niður Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Föngum sleppt og viðskiptaþvingunum aflétt Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Witkoff fundar með Selenskí ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa hernumið Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýðræði Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela Evrópa þurfi að vera búin undir aðra stórstyrjöld Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Takmarkar getu ríkjanna til að setja gervigreindinni skorður Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Sjá meira