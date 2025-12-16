Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur sagt skilið við borgarstjórnarflokk Pírata og gengið til liðs við Samfylkinguna. Meirihlutinn í borgarstjórn mun áfram vinna saman. Alexandra Briem verður oddviti Pírata og formaður borgarráðs. Dóra Björt tekur á móti við formennsku í stafrænu ráði borgarinnar og tekur sæti Hjálmars Sveinssonar í borgarráði.
Þetta kom fram á blaðamannafundi í Ráðhúsinu í Reykjavík, sem boðað var til í morgun.
Dóra Björt vildi á blaðamannafundinum ekkert gefa upp um það hvort hún stefni á framboð fyrir Samfylkinguna í borgarstjórnarkosningum í vor. Samfylkingin í Reykjavík mun halda prófkjör um sex efstu sætin í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Ákvörðun um þetta var tekin á fundi fulltrúaráðs Samfylkingarfélaganna í Reykjavík um miðjan nóvember.
Dóra Björt var oddviti Pírata í borgarstjórnarkosningum árið 2022 og hefur setið í borgarstjórn fyrir flokkinn frá árinu 2018.
Hún tilkynnti í lok október síðastliðins að hún gæfi kost á sér í embætti fyrsta formanns Pírata. Þann 12. nóvember tilkynnti hún hins vegar að hún hefði fallið frá framboðinu. Hún sagði hugmyndir sínar um breytingar á stefnu flokksins stuðla að óeiningu innan flokksins og því drægi hún framboðið til baka til að stuðla að samstöðu.
Í framboði voru þau Alexandra Briem borgarfulltrúi og Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns varaborgarfulltrúi og Oktavía Hrund var kjörið fyrsti formaður Pírata þann 29. október.
Á fundinum sagði Dóra Björt Pírata hafa verið hennar pólitíska heimili frá því að hún hóf þátttöku í stjórnmálum. Henni þætti afar vænt um flokkinn og þá sem í honum starfa.
„Píratar hafa haft víðtæk jákvæð áhrif á íslensk stjórnmál en þessi setning á ágætlega við að þessu tilefni, að tímarnir breytast og mennirnir með. Svo er komið að mig langar til að taka þetta skref út frá minni pólitísku sannfæringu. Þá var heiðarlegt að nálgast það hreint og beint og gera hvað maður getur til að skilja við í sátt og virðingu og væntumþykju. Það er sú staða sem ég stend frammi fyrir hér í dag. Ég vil þakka Pírötum kærlega fyrir samstarfið undanfarin ár. Áfram munum við starfa saman í meirihluta borgarstjórnar og fyrir það er ég þakklát.“
Í samvinnu og samtölum við borgarstjórnarflokki Pírata og Samfylkingar, oddvita og samstarfsflokkanna hefðu lausnir verið fundnar komist að sameiginlegri niðurstöðu um verkaskiptingu vegna þessara breytinga út kjörtímabilið.
Fréttin hefur verið uppfærð.