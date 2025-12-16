Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur nú ákveðið að fara í mál við breska ríkisútvarpið og krefst fimm milljarða Bandaríkjadala í bætur. Málið á rætur sínar að rekja til þess að framleiðendur í fréttaskýringaþættinum Panorama klipptu orð hans í ræðu þann 6. janúar 2021 úr samhengi. Þannig mátti á forsetanum skilja að hann væri að hvetja til árása á þinghús Bandaríkjanna.
Trump sakar BBC um ærumeiðingar og segir stofnunina einnig hafa gerst brotlega við lög um heiðarleg viðskipti.
Breska ríkisútvarpið hefur þegar beðið forsetann formlega afsökunar á atvikinu og þá hafa fréttastjóri og forstjóri Breska ríkisútvarpsins sagt af sér vegna málsins. Það dugði þó ekki til því Trump hafði einnig, auk afsökunarbeiðninnar, farið fram á einn milljarð dala í skaðabætur að auki og því hafði stofnunin hafnað.
„Ég ætla að fara í mál við BBC fyrir að leggja mér orð í munn. Þeir gerðu það bókstaflega, þeir lögðu mér orð í munn, orð sem ég sagði aldrei. Þeir hljóta að hafa notað gervigreind eða eitthvað svoleiðis,“ sagði forsetinn meðal annars í Hvíta húsinu í gærkvöldi.
Þarna krítar Trump reyndar dálítið liðugt þegar hann segist ekki hafa sagt það sem hann er látinn segja í þættinum. Hið rétta er að orð hans voru klippt úr samhengi, þannig að tveimur bútum úr ræðu hans var skeytt saman eins og þar færi heil setning.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist hafa skyldu til að höfða mál gegn BBC vegna þess hvernig ræða hans 6. janúar 2021 var klippt í þætti ríkisútvarpsins. Hótunin um lögsókn þykir til marks um að herferð forsetans gegn fjölmiðlum og fyrirtækjum sem þóknast honum ekki sé nú komin út fyrir landsteinana. Þó nokkrir fjölmiðlar og fyrirtæki vestanhafs hafa lúffað fyrir honum og jafnvel greitt fúlgur fjár í sjóði sem tengjast honum.