Krefjast þess enn að Úkraínumenn hörfi frá Donbas Samúel Karl Ólason skrifar 15. desember 2025 14:32 Steve Witkoff, sérstakur erindreki Donalds Trump, í Berlín í dag. AP/Fabian Sommer, dpa Bandaríkjamenn hafa farið fram á það við Úkraínumenn að þeir gefi eftir það landsvæði sem þeir stjórna enn á Donbas-svæðinu svokallaða og segja að slíkt sé skilyrði fyrir friðarviðræðum við Rússa. Þá þykir orðið ólíklegt að hægt verði að nota frystar eigur Rússa í Belgíu til að fjármagna lán handa Úkraínumönnum og er það meðal annars vegna þrýstings frá Washington DC. Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, fundaði í dag og í gær með þeim Steve Witkoff, sérstökum erindreka Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, og Jared Kushner, tengdasyni forsetans bandaríska, í Berlín í Þýskalandi. Á fundi þeirra í gær kom meðal annars fram að Bandaríkjamenn vilja enn að Úkraínumenn hörfi frá Donabas en Úkraínumenn hafa þegar útilokað að það komi til greina. Sjá einnig: Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Donbas-svæðið er myndað af Lúhansk- og Dónetsk-héruðum í austurhluta Úkraínu. Rússar stjórna svo gott sem öllu Lúhansk en Úkraínumenn stjórna enn stórum hluta Dónetsk og er það mjög víggirt svæði sem Rússar hafa varið miklu púðri í að reyna að ná. Sóknin hefur verið stöðvuð við borgina Pokrovsk í fjölmarga mánuði. Evrópskur embættismaður sem þekkir til fundanna og ræddi við blaðamenn AFP fréttaveitunnar segir Vladimír Pútín, forseta Rússlands, vilja landsvæðið og að Bandaríkjamenn krefjist þess að Úkraínumenn hörfi frá því. Það væru Úkraínumenn ekki tilbúnir til að gera. „Það er nokkuð sláandi að Bandaríkjamenn taki afstöðu með Rússum í þessu máli,“ sagði embættismaðurinn. Fundurinn í gær stóð yfir í um fimm tíma en í fundurinn í dag tók um tvo tíma. Eftir hann fundaði Selenskí með Frank-Walter Steinmeier, forseta Þýskalands. Í kvöld stendur svo til að halda kvöldverð með þeim Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, og Selenskí auk þeirra Keir Starmer, Giorgia Meloni, Donald Tusk og Alexander Stubb, leiðtogum Bretlands, Ítalíu, Póllands og Finnlands. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, verða þar einnig, samkvæmt AFP fréttaveitunni. Verður erfiðara að nota frosna sjóði Rússa Kaja Kallas, yfirmaður utanríkismála hjá Evrópusambandinu, sagði í morgun að það yrði sífellt ólíklegra að hægt yrði að nota frysta sjóði Rússa í Evrópu, og þá aðallega í Belgíu, til að fjármagna stærðarinnar lán til Úkraínu. Þessa sjóði vilja flestir leiðtogar Evrópu nota til að fjármagna 210 milljarða evra aðstoðarpakka handa Úkraínu, sem Úkraínumenn þyrftu ekki að greiða nema þeir fengju stríðsbætur frá yfirvöldum í Rússlandi. Sjá einnig: ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Aðstoðarpakki þessi þykir einstaklega mikilvægur, þar sem útlit er fyrir að verulegur halli verði á ríkisrekstri Úkraínu á næsta ári og þar að auki yrði hægt að nota peningana til að fjármagna hergagnakaup fyrir Úkraínu. Eins og segir í grein Politico hafa Merz og aðrir leiðtogar í Evrópu sagt að haldlagningin sé nauðsynleg. Til stendur að greiða atkvæði um málið á leiðtogafundi ESB seinna í vikunni. Belgar hafa ekki verið tilbúnir til að leggja hald á þessa frystu sjóði, meðal annars vegna hótana Rússa um lögsóknir og að þeir muni krefjast þess að fá þá endurgreidda. Þá hafa fregnir einnig borist af því að ráðamenn í Bandaríkjunum hafi þrýst á ráðamenn í Evrópu um að leggja ekki hald á sjóðina. Ungverjar og Slóvakar hafa lýst yfir andstöðu við haldlagninguna en á undanförnum dögum hefur sambærilegur rökflutningur borist frá Ítalíu, Búlgaríu og Möltu. Erindrekar og embættismenn Trumps hafa á undanförnum vikum ítrekað gefið til kynna að þeir vilji koma höndum yfir frysta sjóði Rússa í Evrópu, eða i það minnsta stóran hluta þeirra. Þeir hafa einnig gert Evrópumönnum ljóst að þeir vilji veita Rússum aftur aðgang að alþjóðahagkerfinu. Meðal annars hafa Bandaríkjamenn lagt til að hluti sjóðanna, eða hundrað milljarðar dala, verði settur í sérstakan sjóð sem nota eigi til uppbyggingar í Úkraínu. Ríki Evrópu eiga að setja eigin hundrað milljarða í þennan sjóð einnig en Bandaríkjamenn myndu hirða helminginn af hagnaðinum. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Bandaríkin Donald Trump Rússland Vladimír Pútín Þýskaland NATO Emmanuel Macron, forseti Frakklands, varaði aðra þjóðarleiðtoga og embættismenn í Evrópu við því á dögunum að ráðamenn í Bandaríkjunum gætu á endanum svikið Úkraínu og Evrópu. 4. desember 2025 19:03 Vöruðu við því að Bandaríkin gætu svikið Úkraínu og Evrópu Ráðamenn í Evrópu bera lítið traust til erindreka Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, í tengslum við viðræður Bandaríkjamanna við Rússa um mögulegan frið í Evrópu. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, varaði aðra þjóðarleiðtoga og embættismenn í Evrópu við því á dögunum að ráðamenn í Bandaríkjunum gætu á endanum svikið Úkraínu og Evrópu. 4. desember 2025 19:03 Segir Úkraínumönnum að hörfa eða deyja Vladimír Pútín, forseti Rússlands, segir að átökunum í Úkraínu muni ekki linna fyrr en úkraínskir hermenn hörfi frá „landsvæðum sem þeir halda“. 