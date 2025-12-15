Heyrði byssuhvellina: Skotvopnalöggjöfin rædd á kaffistofunni Hólmfríður Gísladóttir skrifar 15. desember 2025 09:43 Jakob Máni heyrði byssuhvellina þegar árásin hófst. Aðsend „Maður finnur, á samfélagsmiðlum og bara í kring, að fólk er bara í molum,“ segir Jakob Máni Ásgeirsson, sem var staddur skammt frá Bondi-ströndinni þegar skotárásin átti sér stað í gær. Að minnsta kosti sextán létust og 42 voru fluttir á sjúkrahús. Jakob Máni, sem kom til Ástralíu í október til að starfa á golfvelli í sex mánuði, heyrði byssuhvellina þegar árásin hófst. „Maður fór að hugsa hvað væri í gangi en síðan sér maður tilkynningu um að það sé maður sem gangi berserksgang með byssu. Þetta er nú bara svolítið erfitt því maður er ekkert vanur þessu,“ svarar Jakob, spurður að því hvernig honum hafi orðið við. „Það er erfitt að útskýra það.“ Að sögn Jakobs gengur umræðan úti að einhverju leyti út á gagnrýni á ríkisstjórn Anthony Albanese, fyrir að hafa ekki gert meira til að sporna við gyðingahatri en þegar árásin átti sér stað var verið að halda upp á hanukkah, ljósahátíð gyðinga. „Á kaffistofunni í vinnunni í morgun var skoðunin nú bara sú að það ætti ekki neinn að vera með byssu,“ segir Jakob spurður að því hvort hann telji að byssulöggjöfin í landinu verði hert í kjölfar árásarinnar, líkt og þegar hefur komið til umræðu. Annar árásarmaðurinn var með skotvopnaleyfi og átti sex lögleg vopn, þar af fjögur sem fundust á vettvangi í gær. Jakob segir andrúmsloftið á kaffistofunni hafa verið þungt og menn hafi almennt átt erfitt með að tala um harmleikinn. „Maður er náttúrulega bara meyr.“ Ástralía Hryðjuverkaárás á Bondi-strönd í Sydney Skotvopn Mest lesið Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Erlent Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Erlent Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Erlent Komu sér fyrir í ruslageymslu og kveiktu þar eld Innlent „Ég var kölluð „hryðjuverkamaður““ Innlent Árásarfeðgarnir nafngreindir Erlent Skotmennirnir feðgar Erlent Ekki mótfallin Fljótagöngum en ekki með nýrri forgangsröðun Innlent Vinna að því að koma upp efnagreiningu í neyslurýmum Innlent Íslendingur í Brown-háskóla: Oftast í tímum í sömu stofu og árásin var gerð Innlent Fleiri fréttir Morðinginn í Brown gengur enn laus Heyrði byssuhvellina: Skotvopnalöggjöfin rædd á kaffistofunni Sílebúar tóku Kast Árásarfeðgarnir nafngreindir Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Skotmennirnir feðgar Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Einn í haldi í tengslum við skotárás í Brown-háskóla Rabbíni drepinn í árásinni Grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk á jólamarkaði Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Rannsókn á meintri gagnaöflun um Giuffre felld niður Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Föngum sleppt og viðskiptaþvingunum aflétt Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Witkoff fundar með Selenskí ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa hernumið Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýðræði Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela Evrópa þurfi að vera búin undir aðra stórstyrjöld Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Takmarkar getu ríkjanna til að setja gervigreindinni skorður Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Sagður tilbúinn að yfirgefa Venesúela með friðhelgi Hóta að koma fram við Belga eins og Ungverja Sjá meira