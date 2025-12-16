Hækka hitann í Breiðholtslaug Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. desember 2025 09:58 Hækka á hitann í Breiðholtslaug. Vísir/Arnar Halldórsson Borgarstjórn hyggst hækka hitann í Breiðholtslaug upp í 35 gráður í febrúar til að koma til móts við ungbarnafjölskyldur. Tilraunin er meðal þriggja tillagna sem eiga að auka aðgengi ungbarnafjölskyldna að laugum borgarinnar. Í kjölfar kynningar stöðuskýrslu spretthóps um þjónustu við ungbarnafjölskyldur í sundlaugum borgarinnar var ákveðið að kanna betur hvaða þjónustu mætti betrumbæta og kostnaðarmeta þær tillögur. Tillögurnar sem lagðar eru til í skýrslu spretthópsins eru að framkvæma þjónustukönnun, hækka hitann í Breiðholtslaug upp í 35 gráður um helgar í febrúar og útbúa kynningarefni sem dregur fram sérkenni sundlauga í þjónustu við ungbarnafjölskyldur. Niðurstöður aðgerðanna verða kynntar í mars og metið hvort farið verði í nánara samráð við notendur og þjónustuhönnuði. Í skýrslunni kemur fram að aðgengi ungbarnafjölskyldna að sundlaugum borgarinnar væri gott og grunnaðstaða í inniklefum uppfyllir almennt þarfir þeirra, þar sem til staðar eru skiptiborð, balar, barnastólar, kútar og aðstaða til að leggja frá sér búnað. Hins vegar nær vatnshiti í innilaugum víða ekki ráðlögðum 34 til 36 gráðum fyrir ung börn og einungis ein laug er með afgirt svæði í búningsklefa. Sundlaugar og baðlón Reykjavík Borgarstjórn Börn og uppeldi Mest lesið Þau eru tilnefnd sem maður ársins Innlent Úkraína fái tryggingar sem jafngilda 5. greininni Erlent Hafi hnakkrifist í teiti hjá Conan stuttu fyrir morðið Erlent Óvíst hvort Guðmundur Ingi snúi aftur í ráðuneytið Innlent Rannsaka hvort feðgarnir fengu herþjálfun á Filippseyjum Erlent Hækka hitann í Breiðholtslaug Innlent Meðalbílaleigubíllinn verði fyrir mestum áhrifum Innlent Ekki lengur hægt að breiða yfir sannleikann Innlent Fjölgun landsmanna það eina sem hafi komið í veg fyrir tekjufall Rúv Innlent Segjast hafa myrt átta sæfarendur til viðbótar Erlent Fleiri fréttir Hækka hitann í Breiðholtslaug Meðalbílaleigubíllinn verði fyrir mestum áhrifum Óvíst hvort Guðmundur Ingi snúi aftur í ráðuneytið Fjölgun landsmanna það eina sem hafi komið í veg fyrir tekjufall Rúv Umferðarslys á Breiðholtsbraut Orð gegn orði um samskipti innan almannavarnarnefndar Skýrslan ekki til neins ef ekki verði brugðist við Faðir sem missti þrjú börn í Súðavík tjáir sig um uppgjör rannsóknarnefndar Bíll bilaði og Hvalfjarðargöngum lokað um stund Kanna áhuga á mögulegu framboði Guðlaugs í borginni Vistunin sé kerfisbundið brot á mannréttindum Hvorki álit né vangaveltur um ábyrgð einstaklinga í skýrslunni Þau eru tilnefnd sem maður ársins Lögðu hald á sautján skotvopn og skotfæri um helgina Stór mál standa enn út af Í takt við það sem verið hefur Aðalsteinn gefur kost á sér í oddvitasæti og fer í leyfi Bein útsending: Kynna skýrslu um snjóflóðið í Súðavík Þurftu að lenda í Liverpool á leið til Manchester Súðavíkurskýrslan afhent forseta Alþingis Ekki lengur hægt að breiða yfir sannleikann Heyrði skothvellina á Bondi strönd Vinstri beygjan bönnuð Sinntu fimmtán málum í tengslum við Iceguys tónleikana „Ég var kölluð „hryðjuverkamaður““ Magnea sækist eftir 2.-4. sæti á lista Samfylkingar Komu sér fyrir í ruslageymslu og kveiktu þar eld Vinna að því að koma upp efnagreiningu í neyslurýmum Ekki mótfallin Fljótagöngum en ekki með nýrri forgangsröðun Fleiri lífeyrisþegar og leikskólaforeldrar sem þurfa jólaaðstoð Sjá meira