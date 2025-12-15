Spjótin beinast að syni Reiners Samúel Karl Ólason skrifar 15. desember 2025 12:38 Rob og Nick Reiner árið 2016. Getty/Rommel Demano Rob Reiner og eiginkona hans, Michele eru sögð hafa verið myrt af syni þeirra sem þau voru að rífast við. Ein af dætrum þeirra hjóna er sögð hafa komið að líkunum í gær og sagt lögreglunni að þau hafi verið myrt af bróður hennar, sem heitir Nick Reiner og er 32 ára gamall. Hann er sagður hafa verið yfirheyrður af lögreglunni en mun ekki hafa verið handtekinn enn, þó hann sé í haldi. Fregnirnar hafa ekki verið staðfestar af lögreglunni en þetta er meðal þess sem blaðamenn People og TMZ hafa eftir heimildarmönnum sínum vestanhafs. TMZ segir að hjónin hafi verið skorin á háls. Reiner, sem var 78 ára, var þekktur leikstjóri og gerði fjölda þekktra mynda eins og This Is Spinal Tap, The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery og A Few Good Men. Hann og Michele, sem var 68 ára, giftust árið 1989 og áttu þrjú börn. Sjá einnig: Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Lögreglunni barst tilkynning um líkfund klukkan 15:30 að staðartíma í gær. Þá mun ein dóttir þeirra hafa komið að þeim látnum á heimili þeirra í Los Angeles. Í viðtali við People árið 2016 lýsti Nick Reiner því hvernig hann hafði lengi átt í miklum vandræðum með fíkn. Frá því hann hafi verið unglingur hafi hann ítrekað farið í meðferð og fallið svo aftur. Í gegnum árin fjarlægðist hann foreldra sína og hafði hann ítrekað verið heimilislaus. Bandaríkin Bíó og sjónvarp Erlend sakamál Hollywood Mest lesið „Ég var kölluð „hryðjuverkamaður““ Innlent Ekki lengur hægt að breiða yfir sannleikann Innlent Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Erlent Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Erlent Árásarfeðgarnir nafngreindir Erlent Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Erlent Komu sér fyrir í ruslageymslu og kveiktu þar eld Innlent Skotmennirnir feðgar Erlent Sinntu fimmtán málum í tengslum við Iceguys tónleikana Innlent Heyrði byssuhvellina: Skotvopnalöggjöfin rædd á kaffistofunni Erlent Fleiri fréttir Spjótin beinast að syni Reiners Ætla að herða lög um byssur enn frekar eftir árásina Starfsmenn Louvre mótmæla slæmum aðstæðum Hálfíslensk hljómsveit skilgreind öfgasamtök í Rússlandi Morðinginn í Brown gengur enn laus Heyrði byssuhvellina: Skotvopnalöggjöfin rædd á kaffistofunni Sílebúar tóku Kast Árásarfeðgarnir nafngreindir Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Skotmennirnir feðgar Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Einn í haldi í tengslum við skotárás í Brown-háskóla Rabbíni drepinn í árásinni Grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk á jólamarkaði Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Rannsókn á meintri gagnaöflun um Giuffre felld niður Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Föngum sleppt og viðskiptaþvingunum aflétt Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Witkoff fundar með Selenskí ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa hernumið Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýðræði Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela Evrópa þurfi að vera búin undir aðra stórstyrjöld Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Sjá meira