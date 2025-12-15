Fjórir menn hafa verið handteknir og ákærðir fyrir að hafa lagt á ráðin um að sprengja sprengjur víðsvegar um Kaliforníu á nýárskvöld og ráðast á skotmörk sem tengjast Innflytjenda- og tollaeftirliti Bandaríkjanna (ICE). Mennirnir eru sagðir tilheyra anga samtaka sem kallast Turtle Island Liberation Front.
AP fréttaveitan segir mennina hafa verið handtekna í síðustu viku í Lucerne-dal, austur af Los Angeles. Þar séu þeir grunaðir um að hafa verið að undirbúa tilraunir með sprengjur sem þeir ætluðu sér að smíða.
Þegar þeir voru handteknir fundust íhlutir í sprengjur og tól til að smíða þær.
Samkvæmt dómsskjölum eru mennirnir sakaðir um að hafa ætlað að koma sprengjum fyrir víðsvegar um Kaliforníu. Pam Bondi, dómsmálaráðherra, segir að árásirnar hafi átt að byrja á nýárskvöld og þar að auki hafi mennirnir ætlað sér að gera árásir á starfsmenn ICE og bíla þeirra.
Hún segir TILF vera fjarvinstri-vinstri hóp sem sé hliðhollur Palestínu, gegn stjórnvöldum Bandaríkjanna og gegn kapítalisma.
After an intense investigation, the Department of Justice, working with our @FBI, prevented what would have been a massive and horrific terror plot in the Central District of California (Orange County and Los Angeles).The Turtle Island Liberation Front—a far-left,…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 15, 2025
Til stendur að halda blaðamannafund um handtökurnar í kvöld.