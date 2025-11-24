Þingflokksformaður Framsóknarflokksins segir stjórnendur Sjúkrahússins á Akureyri hafa sent út neyðaróp vegna stöðu mála. Heilbrigðisráðherra er á leið norður í land til að funda með starfsfólkinu.
Þrír læknar hafa sagt upp störfum á Sjúkrahúsinu á Akureyri vegna álags, tveir lyflæknar og einn bæklunarlæknir. Enginn lyflæknir verður á vakt á sjúkrahúsinu eftir 22. desember.
„Þetta er í rauninni búið að vera því miður staða sem við höfðum áhyggjur af að gæti skapast ef ekkert yrði gert,“ segir Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknar, í Reykjavík síðdegis. Hún tók málið upp í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi í dag.
„Smátt og smátt höfum við orðið vör við það og fengið að heyra áhyggjur frá stjórnendum sjúkrahússins að það er mannauður og mikil þekking og reynsla að leka út úr kerfinu. Þar af leiðandi verður meira álag á þá sem eftir sitja.“
Hún telur það gríðarlega alvarlegt að slík mannekla sé viðunandi hjá sjúkrahúsinu sem eigi að vera varasjúkrahús landsmanna.
„Það á að sinna almennum lækningum og bráðaþjónustu og líka í flestöllum sérgreinalækningum en það er ekki að ná að sinna þessu lögbundna hlutverki í dag,“ segir Ingibjörg, sem sér fram á að fólk utan af landi þurfi æ oftar að sækja heilbrigðisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu.
„Ég veit að læknar hér á Landspítalanum hafa miklar áhyggjur af þessu því að þeir sjá ekki fram á að geta sinnt þessu.“
Í sumar fyrirskipaði heilbrigðisráðuneytið að segja ætti öllum verktökusamningum milli sérgreinalækna og Sjúkrahússins á Akureyri þar sem of auðvelt sé að rukka um gerviverktöku. Ingibjörg gagnrýndi það í október og segir í dag það hafa verið dropinn sem fyllti mælinn
„Það verður mikil óánægja meðal þeirra lækna sem leggja mikið á sig til að sinna þessu starfi, því álagi sem því fylgir og að þeir eru ekki að ná að anna eftirspurn. Þetta verður til þess að það fara dóminó-áhrif af stað, mikil óánægja og óvissa um framhaldið,“ segir hún.
Nú sé búið að fresta uppsögn samninganna en enn ríki ákveðin óvissa. Hún segir ákvörðun ráðuneytisins snúast um skilgreiningu á orði en að hennar mati ætti frekar að vera hugsað í lausnum.
„Það er annað að starfa á landsbyggðinni þar sem þú hefur ekki backup og þarft að taka á móti fjölbreyttum atvikum og getur kannski ekki sérhæft þig eins mikið. Þetta er mikið álag,“ segir Ingibjörg.
„Í rauninni er það þannig að það er komið neyðaróp frá heilbrigðisstarfsfólki á Norðurlandi. Við sjáum að Læknafélag Íslands er líka búið að senda út neyðarkall til allra heilbrigðisstofnana til að óska eftir því að læknar komi og aðstoði.“
Ingibjörg tók til máls um stöðu sjúkrahússins í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi í dag. Alma Möller heilbrigðisráðherra sagði í svari sínu að hún deilir áhyggjum Ingibjargar af stöðunni en segir ekki rétt að búið væri að segja upp ferliverkasamningunum.
„Verkefni forstjóra var að fara yfir þessa samninga og skoða hvort um gerviverktöku væri að ræða og uppsögn hefur verið frestað. Á meðan er auðvitað samtal í gangi um lausnir,“ segir Alma sem ferðast norður á land á morgun til að funda með framkvæmdastjóra sjúkrahússins, læknahópnum og fagráði.
„Ég veit að það er búið að draga það til baka, að minnsta kosti fresta því fram á næsta vor, það er ekki búið að draga það algerlega til baka, að minnsta kosti ekki á Akureyri, svo ég best viti,“ svaraði Ingibjörg.