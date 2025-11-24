Upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis Oddur Ævar Gunnarsson og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa 24. nóvember 2025 23:46 Esther Ýr Þorvaldsdóttir er ein þeirra íbúa í Gufunesi sem orðnir eru langþreyttir á lélegum samgöngum. Íbúar í Gufunesi í Reykjavík segjast upplifa sig sem strandaglópa innan eigin hverfis þar sem bílastæði eru af skornum skammti og engar almenningssamgöngur í boði. Mikil gremja er meðal íbúanna eftir að hafa verið sektaðir fyrir að leggja ólöglega. Það voru íbúar í hverfinu sem vöktu athygli á málinu á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að eigendur ólöglegra lagða bíla fengu stöðumælasekt. Esther Ýr Þorvaldsdóttir og Símon Þorkell Símonarson Olsen, íbúar í tveimur húsum segja bílastæðavandann og skort á samgöngum hafa óheyrileg áhrif á lífsgæði íbúa, sem lofað hafi verið hverfi með góðum almenningssamgöngum gegn færri stæðum. Hvorugt átti bíl þar til þau fluttu í Gufunesið. Engin bílastæði eftir klukkan átta „Eftir klukkan átta á kvöldin er hreinlega ekki hægt að finna bílastæði hérna á götunum svo fólk hefur lagt á það ráð að leggja ólöglega, leggja á öllum gangstéttum og allsstaðar,“ segir Esther. Þá er einungis einn göngustígur í boði út úr hverfinu, sem að þeirra sögn er ekki þjónustaður vel á veturna og enginn strætó gangi í hverfið. Fólk veigri sér þannig við því að fara út á kvöldin. Erfitt að ganga í hverfið „Eins og á kvöldin þegar þú ert að labba hérna, þú getur ekki notað gangstéttina, þarft að fara út á götu til þess að komast ferðar þinnar,“ segir Símon. Þá óttast þau að vandinn aukist ennfrekar með tilkomu nýrra fjölbýlishúsa við götuna sem nú eru í byggingu. Enn sé verið að selja íbúðir undir þeim formerkjum að góðar almenningssamgöngur verði að finna í hverfinu. „Það er rosalega mikið af fólki sem flytur hingað af því það er svo friðsælt, það er svo rólegt og það er svo yndislegt að vera hérna, þess vegna er svo erfið þegar öll þessi loforð eru brostin, við komumst ekki héðan, við getum hvorki verið hér á bíl né tekið strætó, svo við þurfum lausnir.“ Segir að strætisvagnar séu til staðar fyrir skipulagða Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri svaraði fyrir áhyggjur íbúanna í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar. „Hér voru auðvitað fyrstu húsin sem voru byggð í Reykjavík fyrir fyrstu kaupendur, þetta hagkvæma húsnæði. Þetta voru íbúðir sem voru tuttugu, þrjátíu milljónir og slegist um þær en það fylgdi ekki bílastæði. Þá hefðu þær auðvitað verið dýrari,“ segir Heiða Björg sem var stödd í Grafarvogi í tilefni Hverfadaga. Hún segir að strætisvagnar gangi nú þegar í hverfinu á morgnanna og seinni partinn. Utan þess tíma sé hægt að panta strætisvagn með hálftíma fyrirvara, ef íbúarnir hafa tök á að skipuleggja sig. „Ef maður þarf að fara í skyndi er það kannski erfiðara, ég skil það vel. En þannig er það líka með strætó hjá okkur sem búum í öðrum hverfum að hann gengur ekki alltaf. Við verðum að venja okkur vði það, en auðvitað væri ákjósanlegt að hér gengi strætó,“ segir Heiða Björg. Það hafi ekki verið grundvöllur fyrir reglulegum strætóferðum þar sem það þótti ekki nægilega mikil notkun á strætó að sögn Heiðu. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu í hverfinu, sem sé í Grafarvogi þar sem mikil uppbygging sé að eiga sér stað. „Þetta kannski reynir á og ég get skilið það. Þessar íbúðir voru seldar svona og ég vona að öllum líði vel hér.“ Reykjavík Samgöngur Mest lesið Sumarævintýri íslenskrar stúlku á Ítalíu breyttist í martröð Innlent Vill ekki að kjötkaupmaður tali fyrir hverfið allt Innlent Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Innlent Allir bílarnir ónýtir og mildi að ekki fór verr Innlent Svakalegur lax á Snæfellsnesi Innlent Lést í brúðkaupsferð á Íslandi Innlent Öllum í Brussel drullusama um hefndaraðgerðir Íslands Innlent Furðar sig á kröfu Fjölmiðlanefndar: „Ég er bara lobbíisti eigin skoðana“ Innlent „Við hjá ZoloIceland leggjum áherslu á spilavíti“ Innlent Leiðtogi í hreyfingu Charlie Kirk játar kosningasvik Erlent Fleiri fréttir Upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Dæmi um að íslenskir áhrifavaldar mæli með fæðingu án aðstoðar Sjúkrahúsið geti ekki sinnt lögbundinni skyldu Lögreglan fylgdist með grunnskólum Stórhættuleg eiturlyf flæða til landsins í sögulegu magni Innflutningur á stórhættulegu efni eykst og gremja vegna bílastæða Símtalið hafi verið ábyrgðarlaust og óraunhæft Borgin skaffar lóð fyrir stofnun Ingu Reistu vörðu til minningar um Sigurð Kristófer við slysstað Svakalegur lax á Snæfellsnesi „Við verðum að hafa þetta betur niðurnjörvað“ Pétur hættur sem forstjóri Reykjalundar Furðar sig á kröfu Fjölmiðlanefndar: „Ég er bara lobbíisti eigin skoðana“ Allir bílarnir ónýtir og mildi að ekki fór verr Æ fleiri falla fyrir svikum úr enn fleiri áttum Hópslys í hálkunni og netsvindlarar sækja í sig veðrið Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Mótorkrossiðkun barna sé í uppnámi vegna vörugjalda Lést í brúðkaupsferð á Íslandi Minnst 49 arnarungar komust á legg í sumar Drónar, buggy- og snjóbíll nýttust við björgun göngufólks Líkamsárásir og grunur um íkveikju í kjallara Allt að átta stiga frost og él á stöku stað Sumarævintýri íslenskrar stúlku á Ítalíu breyttist í martröð Morgunblaðinu og mbl ekki ritstýrt „af ráðherrum, þeim til þægðar“ Þrír fluttir með þyrlu en enginn í lífshættu eftir tvo árekstra á Norðvesturlandi Drógu Hildi aftur í land Vill ekki að kjötkaupmaður tali fyrir hverfið allt Kveikt í Rice Krispies á Borg í Grímsnesi Sjá meira