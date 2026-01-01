Pétur Marteinsson, rekstrarstjóri og fyrrverandi knattspyrnumaður, ætlar að gefa kost á sér í oddvitasæti Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Þar mun hann fara á móti Heiðu Björg Hilmisdóttur, núverandi oddvita og borgarstjóra, sem hefur ein önnur gefið kost á sér í fyrsta sætið.
Pétur greinir frá þessu í samtali við RÚV en prófkjör Samfylkingarinnar í Reykjavík fer fram 24. janúar. Tilkynna þarf framboð í prófkjörinu í síðasta lagi næsta laugardag en Pétur hefur ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu síðustu daga.
Pétur Hafliði Marteinsson er fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu. Auk Íslands spilaði hann í Svíðþjóð, Noregi og Bretlandi. Hann rekur Kaffihús Vesturbæjar ásamt sjónvarpsmanninum Gísla Marteini Baldurssyni. Auk þess er hann markaðsstjóri hugbúnaðarfyrirtækisins OZ Sport.
Fram að þessu hafði Heiða Björg borgarstjóri ein lýst því yfir að hún sóttist eftir sætinu en heimildir fréttastofu herma að leit hafi staðið yfir innan flokksins að frambjóðanda sem gæti tekið við af borgarstjóranum.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, sagðist á þriðjudag hafa rætt við Pétur og aðra sem hefðu íhugað framboð fyrir Samfylkinguna. Í Kryddsíldinni í gær, gamlársdag, sagði hún það ofsögum sagt hver áhrif sín væru í þessum efnum.
Fréttin er í vinnslu.