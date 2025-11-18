Norska knattspyrnusambandið og leikmannasamtökin NISO hafa komist að samkomulagi um bónusgreiðslur til leikmanna eftir að norska karlalandsliðið tryggði sér sæti á heimsmeistaramótinu á næsta ári. Það eru engir smáaurar.
Bónusinn nemur þrjátíu prósentum af verðlaunafénu sem knattspyrnusambandið fær. Samkvæmt TV2 námu verðlaunapeningarnir fyrir það eitt að taka þátt í HM í Katar 2022 vel yfir hundrað milljónum norskra króna eða 1,2 milljörðum íslenskra króna.
Samkvæmt því ættu norsku leikmennirnir að fá bónusgreiðslur upp á rúmar þrjátíu milljónir norskra króna samanlagt fyrir undankeppnina eða 375 milljónir í íslenskum krónum.
Þeir Martin Ödegaard, Sander Berge og Örjan Håskjold Nyland hafa verið fulltrúar leikmanna í samningaviðræðum og ásamt NISO átt þátt í að semja um samninginn, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá norska knattspyrnusambandinu.
„Fyrir okkur hefur verið mikilvægt að gefa leikmönnunum samning sem þeir eiga skilið eftir frábæra frammistöðu í sögulegri undankeppni. Ferlið með NISO hefur verið gott. Samningurinn sem við höfum nú komist að samkomulagi um byggir áfram á þeirri einstöku samheldni sem einkennir þetta lið og stuðlar að sterkum grunni fyrir undirbúninginn fyrir HM,“ segir Kai Erik Arstad, aðstoðarframkvæmdastjóri norska sambandsins.
Upphæðin sem FIFA greiðir í verðlaunafé getur síðan hækkað enn frekar ef Noregur kemst áfram í útsláttarkeppnina á HM á næsta ári. Samkvæmt NFF fer „verulegur hluti af þeim tekjum sem eftir standa“ í útgjöld tengd mótinu.