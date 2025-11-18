Fótbolti

Leik­mennirnir skipta 375 milljónum króna á milli sín

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Haaland er mjög vel launaður en bónusinn gæti skipt aðra leikmenn norska landsliðsins mun meira máli.
Norska knattspyrnusambandið og leikmannasamtökin NISO hafa komist að samkomulagi um bónusgreiðslur til leikmanna eftir að norska karlalandsliðið tryggði sér sæti á heimsmeistaramótinu á næsta ári. Það eru engir smáaurar.

Bónusinn nemur þrjátíu prósentum af verðlaunafénu sem knattspyrnusambandið fær. Samkvæmt TV2 námu verðlaunapeningarnir fyrir það eitt að taka þátt í HM í Katar 2022 vel yfir hundrað milljónum norskra króna eða 1,2 milljörðum íslenskra króna.

Samkvæmt því ættu norsku leikmennirnir að fá bónusgreiðslur upp á rúmar þrjátíu milljónir norskra króna samanlagt fyrir undankeppnina eða 375 milljónir í íslenskum krónum.

Þeir Martin Ödegaard, Sander Berge og Örjan Håskjold Nyland hafa verið fulltrúar leikmanna í samningaviðræðum og ásamt NISO átt þátt í að semja um samninginn, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá norska knattspyrnusambandinu.

„Fyrir okkur hefur verið mikilvægt að gefa leikmönnunum samning sem þeir eiga skilið eftir frábæra frammistöðu í sögulegri undankeppni. Ferlið með NISO hefur verið gott. Samningurinn sem við höfum nú komist að samkomulagi um byggir áfram á þeirri einstöku samheldni sem einkennir þetta lið og stuðlar að sterkum grunni fyrir undirbúninginn fyrir HM,“ segir Kai Erik Arstad, aðstoðarframkvæmdastjóri norska sambandsins.

Upphæðin sem FIFA greiðir í verðlaunafé getur síðan hækkað enn frekar ef Noregur kemst áfram í útsláttarkeppnina á HM á næsta ári. Samkvæmt NFF fer „verulegur hluti af þeim tekjum sem eftir standa“ í útgjöld tengd mótinu.

Norski boltinn HM 2026 í fótbolta

