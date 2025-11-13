Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona

Mohamed Salah var langbesti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð en Egyptinn hefur verið langt frá sínu besta á þessu tímabili. Liverpool-liðið hafði augljóslega ekki efni á því að missa þetta framlag frá sínum markahæsta manni.
Einn af þeim sem hafa gagnrýnt Salah er knattspyrnusérfræðingurinn Jamie Carragher sem jafnframt er fyrrverandi varnarmaður Liverpool. Carragher segir nýju taktíkina með Salah ganga hreinlega ekki upp og bjóði fyrir vikið hættunni heim.
Wayne Rooney, fyrrverandi framherji Manchester United, er líka sammála því að Carragher að Salah leggi ekki nóg af mörkum til liðsins og skilji hægri bakvörðinn Conor Bradley eftir berskjaldaðan. Þetta kom vel í ljós í 3-0 tapi Liverpool gegn Manchester City.
„Þú þarft að allir leikmenn leggi sig fram og ég held að á þessu tímabili hafi lið sótt að Liverpool hægra megin,“ sagði Rooney í hlaðvarpsþættinum The Overlap.
„Salah hleypur ekki til baka. Það eru augljósar áhyggjur fyrir Liverpool vegna þess að hann kemur ekki til baka og þá hefur liðið verið mikið að breyta um hægri bakvarðinn sinn. Ég held að lið séu að sækja á þá hlið. Manchester City gerði það og ég fann til með Bradley, því hann þurfti á hjálp að halda,“ sagði Rooney.
Carragher hélt áfram í gagnrýni sinni á Salah.
„Ef þú ert ekki að skora mörkin á öðrum endanum og skilur liðið eftir berskjaldað á hinum, þá fær Arne Slot í raun ekkert út úr þessari leikaðferð sinni að leyfa Mo Salah að vera bara frammi,“ sagði Carragher.
„Þannig að annaðhvort verður hann að koma til baka í vörn eða þú verður að spila einhverjum öðrum. Þess vegna sagði ég fyrir nokkrum vikum að þeir dagar þegar Mo Salah byrjar hvern leik, sérstaklega á útivelli, verða að taka enda,“ sagði Carragher.
Mohamed Salah var bæði markahæstur og stoðsendingahæstur á síðustu leiktíð með 29 mörk og 18 stoðsendingar í 38 leikjum.
Hann er með fjögur mörk og tvær stoðsendingar í ellefu deildarleikjum á þessari leiktíð.