Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Alexandra og María komu báðar mikið við sögu í Íslendingaslagnum í Svíþjóð.
Íslendingaliðin Linköping og Kristianstad mættust í 25. umferð sænsku úrvalsdeildar kvenna í fótbolta.

Alexandra Jóhannsdóttir var á miðjunni hjá Kristianstad með Elísu Lönu Sigurjónsdóttur á vinstri vængnum. Hinum megin var svo María Catharina Ólafsdóttir Gros ein af tveimur framherjum Linköping.

Alexandra lagði opnunarmark leiksins upp fyrir Mathilde Janzen og Alice Nilsson tvöfaldaði forystuna fyrir Kristianstad skömmu síðar.

María minnkaði hins vegar muninn og staðan í hálfleik var 2-1. Linköping náði svo að jafna leikinn 2-2 um miðjan seinni hálfleik, þökk sé Lisu Björk.

Alexandra og Elísa voru svo teknar af velli skömmu síðar þegar Kristianstad reyndi að hrista upp í sóknarleiknum og sækja sigurinn sem þær höfðu misst úr höndum sér.

Leikurinn varð spennandi á lokamínútunum en 2-2 jafntefli varð niðurstaðan. Stigið er mun dýrmætara fyrir Linköping, sem lenti undir í leiknum og situr í fallsæti.

Leikmenn Kristianstad, sem sitja í 6. sæti deildarinnar, munu hins vegar eflaust ganga ósáttir með aðeins eitt stig úr þessum leik, en ekkert alltof ósáttir því liðið hafði tapað þremur leikjum í röð fyrir þennan.

Sænski boltinn

