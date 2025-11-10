Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári

Ivan Juric hefur verið rekinn úr starfi knattspyrnustjóra Atalanta í ítölsku úrvalsdeildinni þrátt fyrir að hafa aðeins stýrt liðinu í fimmtán leikjum. Þetta er í annað sinn á árinu sem Króatinn er látinn fara eftir skamman tíma við stjórnvölinn.
Juric var einnig rekinn frá Southampton í apríl, þegar sjö leikir voru enn eftir af tímabilinu, eftir að hafa tekið við liðinu í desember 2024 en mistekist að stýra því frá falli úr ensku úrvalsdeildinni.
Króatíski metalhausinn tók svo við Atalanta í sumar en hefur nú verið látinn fara ásamt öllu sínu þjálfarateymi. Þeir skilja við liðið í 13. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar. Sassuolo negldi síðasta naglann kistuna í gær þegar liðið lagði Atalanta að velli 3-0.
Juric tók við stjórastarfinu af Gian Piero Gasperini, sem hafði stýrt Atalanta frá 2016 en yfirgaf félagið í sumar til að taka við Roma.
Gasperini umbreytti Atalanta, gerði liðið að reglulegum þátttakendum í Meistaradeildinni og vann Evrópudeildina tímabilið 2023-24. Liðið endaði í þriðja sæti á síðasta tímabili undir hans stjórn.
Óvíst er hver tekur við starfinu en Raffaele Palladino, hefur verið orðaður við stöðuna í töluverðan tíma.
Raffaele #Palladino’s assistants (Stefano Citterio and Federico Peluso) was tonight at New Balance Arena to watch the game between Atalanta and AC Milan. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2025
