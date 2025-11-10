„Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Sindri Sverrisson skrifar 10. nóvember 2025 13:48 Það hefði mögulega getað haft mikil áhrif á leik Manchester City og Liverpool í gær ef mark Virgils van Dijk hefði fengið að standa. Getty/Michael Regan Sérfræðingarnir í Sunnudagsmessunni skoðuðu fyrri dæmi á leiktíðinni um mörk sem fengið hafa að standa en voru keimlík markinu sem dæmt var af Liverpool í stórleiknum við Manchester City í gær. Sitt sýndist hverjum um hvort dómurinn hefði verið réttur eða kolrangur. Myndband af markinu sem dæmt var af Virgil van Dijk, sem og markinu sem Manchester United skoraði gegn Nottingham Forest og Sunderland gegn Chelsea, voru sýnd í Messunni í gær. Umræðuna má sjá hér að neðan. Klippa: Sunnudagsmessan - Mark dæmt af Liverpool „Aðalmunurinn þarna er að hvorugur markmannanna er að biðja um eitthvað. Ég held að það spili rosalega mikinn þátt í þessu. Sjáið hvað Donnarumma er rosalega snöggur að kveikja á þessu og kvarta yfir þessu,“ sagði Albert Brynjar Ingason um mark Van Dijk. „En þetta er algjört bull, þessi niðurstaða að taka markið af. Hann hefur engin áhrif. Donnarumma er búinn að taka skrefið í hina áttina og er aldrei að fara að verja þetta, hvort sem Robertson er þarna eða ekki. Mér finnst þetta pirrandi bullákvörðun,“ sagði Albert. Bjarni Guðjónsson var ekki á sama máli. „Það sem vantar þarna er línan. Að línan sé skýr fyrir okkur sem erum að horfa á leikinn. Má boltinn fara yfir hausinn á honum eða má hoppa yfir boltann? Ég held að þetta sé rétt ákvörðun. Þegar þú þarft að beygja þig og boltinn fer yfir þig, þá hefur þú áhrif á það sem er að gerast. Það breytir því þá ekki hversu rangar hinar ákvarðanirnar eru. En ef þetta var ekki rétt ákvörðun þá gæti þetta hafa verið stórt móment. Ég held að þetta hafi verið rétt,“ sagði Bjarni. Enski boltinn Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Samherji verður einn helsti bakhjarl HSÍ Handbolti Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Enski boltinn Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Fótbolti Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Enski boltinn Tveir leikmenn gætu fengið 65 ára fangelsi Sport Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Enski boltinn „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Enski boltinn Fleiri fréttir „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Sanngjarn heimasigur Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Boro bannar Edwards að stýra liðinu í dag Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Sjá meira