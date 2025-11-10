Goðsögn hjá írska landsliðinu segir verkefni Heimis Hallgrímssonar snúið vegna skorts á hæfileikum í írska hópnum. Hann vonast til að Heimir fái meiri tíma með liðið.
Liam Brady var staddur hér á landi á vegum Arsenal-klúbbsins á dögunum. Hann er goðsögn hjá Lundúnaliðinu en spilaði einnig 75 landsleiki fyrir Írland á sínum tíma sem leikmaður og var auk þess aðstoðarþjálfari Giovanni Trapattoni sem þjálfaði Írland fyrr á þessari öld.
Hann hefur einnig mikið fjallað um írska liðið í sjónvarpi síðustu ár og fylgst vel með öldudal undanfarinna ára.
Aðspurður um álit á Heimi segist Brady lítast vel á Vestmannaeyinginn.
„Hann er góður maður. Hann er mjög hreinskilinn um það sem hann hefur að segja en hann er ekki með góðan leikmannahóp í höndunum, er ég hræddur um. Það hefur verið svoleiðis undanfarinn áratug eða svo,“ segir Brady í samtali við íþróttadeild.
„Ég vona að þeir haldi sig við hann. Það er alltaf erfitt að komast á HM fyrir land líkt og Írland. Það er ekki einfalt. En ég gerði mér vonir um að við myndum lenda í öðru sæti á eftir Portúgal á þessu ári og komast kannski í umspil. En það er útlit fyrir að það sé úr myndinni,“
„En ég vil að sambandið haldi sig við hann og leiði liðið í undankeppni EM. Það er auðveldara að komast í Evrópukeppnina,“
„Það eru margir ungir leikmenn í hópnum en ég er hræddur um að miðjan sé stórt vandamál fyrir hann. Við eigum enga miðjumenn í hæsta gæðaflokki. Þetta er lið í mótun og maðurinn þarf tíma,“ segir Brady.
Það sé ekki skortur á því að leikmenn írska landsliðsins leggi sig fram en pressan er töluverð á Heimi. Einhverjir hafa ýjað að því að hann sé að berjast fyrir starfi sínu í komandi landsliðsglugga þar sem Írland mætir Portúgal og Ungverjalandi.
Brady efast ekki um að leikmenn muni leggja sig alla fram en hefur þó áhyggjur af leikjunum.
„Eitt sem ég vil segja um írsku leikmennina er að þeir leggja sig alltaf hundrað prósent fram. Það eru engar prímadonnur og þeir eru stoltir að klæðast græna búningnum. Það er ekki vandamál en vandamálið er gæði leikmannanna. Hann þarf einhvern veginn að skapa kerfi þar sem við náum árangri þótt það þýði að spila varnarleik eða slíkt.“
„En það væri gott að ná uppörvandi úrslitum fyrir hann. En sama hver úrslitin verða vil ég að hann verði áfram,“ segir Brady.
Viðtalið má sjá í spilaranum.
Arsenal-goðsögn er stödd hér á landi og hrífst mjög af leik liðsins þessi dægrin. Hann segir tal um neikvæðan fótbolta hjá liðinu vera hreinlega heimskulegt.