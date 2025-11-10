Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. nóvember 2025 23:18 Messi gerði ekki boð á undan sér en var boðinn velkominn heim. instagram / @leomessi Lionel Messi heimsótti Nývang, heimavöll Barcelona, í gærkvöldi og birti myndir af sér með tilfinningaríkum texta. Enginn háttsettur aðili hjá Barcelona vissi hins vegar af heimsókninni. Messi er mættur til Spánar í verkefni með argentínska landsliðinu og ákvað að líta við á sínum gamla heimavelli í leiðinni. Hann lét ekki vita af heimsókninni en mætti með föruneyti sínu og smellti nokkrum myndum, sem hann birti á Instagram og skrifaði undir: „Í gærkvöldi sneri ég aftur á stað sem ég sakna af öllu mínu hjarta. Hér var ég ótrúlega hamingjusamur, þúsund sinnum létuð þið mér líða eins og hamingjusamasta manni heims þegar ég var hér… Ég vona að einn daginn geti ég snúið aftur, ekki bara til að kveðja sem leikmaður, sem ég fékk aldrei tækifæri til að gera.“ View this post on Instagram Diario Sport segir frá því að enginn háttsettur aðili hjá Barcelona hafi vitað af heimsókninni, fyrr en Messi birti myndirnar á Instagram. Honum hafi verið hleypt inn á svæðið af verkamönnum sem vinna að endurnýjun Nývangs. Félagið var þó fljótt að bregðast við og aðeins tveimur tímum eftir að Messi birti myndirnar hafði Barcelona deilt þeim og skrifað: „Velkominn heim.“ Joan Laporta, forseti Barcelona, hefur líka viðrað hugmyndina nýlega um að halda kveðjuleik fyrir Messi. „Þegar leikvangurinn er tilbúinn að taka við 105.000 áhorfendum væri það frábær leið til að vígja völlinn en það veltur auðvitað allt á honum [Messi]“ sagði forsetinn Laporta. Messi fékk engan kveðjuleik fyrir Barcelona þegar hann neyddist til að yfirgefa félagið árið 2021 vegna fjárhagsvandræða. Hann er nú á leiðinni í æfingaleik gegn Angóla með argentínska landsliðinu, sem er búið að tryggja sér sæti á HM 2026. Spænski boltinn Bandaríski fótboltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Íslenskan mesta eftirsjáin: „Tala hana mest fullur niðri í bæ“ Íslenski boltinn Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Samherji verður einn helsti bakhjarl HSÍ Handbolti „Fæ meira borgað fyrir fyrsta bardagann en flestir fá yfir allan ferilinn“ Sport Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Enski boltinn Öruggur sigur City Enski boltinn Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Enski boltinn Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Snævar setti heimsmet Sport Fleiri fréttir Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Kominn með einkaleyfi á kaldasta fagnið í bransanum Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Messi um endurkomu til Barcelona: „Ég vona það einn daginn“ „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Markaregn í enska boltanum í dag Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Þrenna frá Lewandowski og Rashford í stuði Kristall Máni á skotskónum í sigurleik Enginn varið fleiri víti en Mamardashvili Daníel Tristan skoraði sigurmark Malmö Albert skoraði en Fiorentina enn án sigurs og á botninum Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Sjá meira