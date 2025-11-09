Albert skoraði en Fiorentina enn án sigurs og á botninum

Hvorki gengur né rekur hjá Fiorentina en liðið er á botni ítölsku úrvalsdeildarinnar og hefur ekki enn unnið leik á tímabilinu. Í dag gerði Fiorentina 2-2 jafntefli við Genoa í Íslendingaslag.
Albert Guðmundsson jafnaði í 1-1 með marki úr vítaspyrnu eftir tuttugu mínútna leik. Þetta var annað deildarmark hans í vetur.
Roberto Piccoli kom Fiorentina yfir á 57. mínútu, 1-2, en Lorenzo Colombo jafnaði fyrir Genoa þremur mínútum seinna. Hann hafði klúðrað vítaspyrnu í upphafi seinni hálfleiks.
Mikael Egill Ellertsson lék allan leikinn fyrir Genoa sem er í 18. sæti deildarinnar með sjö stig.
Stefano Pioli var sagt upp störfum sem knattspyrnustjóra Fiorentina í síðustu viku og við starfi hans tók Paolo Vanoli. Hann stýrði Flórensliðinu í fyrsta sinn í dag.
Ljóst er að hans bíður erfitt verkefni en Fiorentina er aðeins með fimm stig eftir fyrstu ellefu leiki sína í ítölsku úrvalsdeildinni.
Bologna vann góðan sigur á Napoli, 2-0. Thijs Dallinga og Jhon Lucumi skoruðu fyrir Bologna sem er í 5. sæti deildarinnar með 21 stig. Napoli er í 2. sætinu með 22 stig, jafn mörg og topplið AC Milan.