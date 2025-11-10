Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. nóvember 2025 19:30 Benjamin Sesko verður ekki með Slóveníu í leikjunum gegn Svíþjóð og Kósovó. EPA/ADAM VAUGHAN Benjamin Sesko er að glíma við mikinn skort á sjálfstrausti samkvæmt sérfræðingum Sunnudagsmessunnar og ekki mun það hjálpa að framherjinn hefur neyðst til að draga sig úr landsliðshópi Slóveníu, vegna meiðsla sem hann varð fyrir undir lok leiks Manchester United og Tottenham um helgina. Sesko kom inn á völlinn sem varamaður á 58. mínútu en þurfti að víkja af velli á 88. mínútu vegna meiðsla. Þau meiðsli munu halda honum frá keppni fram yfir landsleikjahlé, að minnsta kosti, en eru ekki talin mjög alvarleg. Slóvenski framherjinn mun því ekki geta hjálpað samlöndum sínum í leikjunum gegn Kósovó og Svíþjóð, sem Slóvenía verður að vinna til að eiga möguleika á því að komast á HM 2026. Hann hefði líka ekki komið þeim mikið til hjálpar ef hann hefði staðið sig eins og í 2-2 jafnteflinu gegn Tottenham um helgina. Þar sýndi Sesko afleita frammistöðu, sem sérfræðingar Sunnudagsmessunnar voru lítt hrifnir af. „Mér hefur ekki fundist mikið til hans koma. Hann hefur verið í brasi, er bara í vandræðum og tekur vitlausar ákvarðanir. Framherji hjá United, í þessu færi, á að skora mark“ sagði Bjarni Guðjónsson. „Það öskrar á mann að hann sé með lítið sjálfstraust“ sagði Albert Ingason og nefndi nokkur dæmi, máli sínu til stuðnings. Umræðuna má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Skortur á sjálfstrausti hjá Sesko Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Samherji verður einn helsti bakhjarl HSÍ Handbolti Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Enski boltinn „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Enski boltinn Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Enski boltinn Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Enski boltinn Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Enski boltinn Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Messi um endurkomu til Barcelona: „Ég vona það einn daginn“ „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Markaregn í enska boltanum í dag Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Þrenna frá Lewandowski og Rashford í stuði Kristall Máni á skotskónum í sigurleik Enginn varið fleiri víti en Mamardashvili Daníel Tristan skoraði sigurmark Malmö Albert skoraði en Fiorentina enn án sigurs og á botninum Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Fyrsta jafntefli Real Madrid Fanney sænskur meistari í fyrstu tilraun Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjá meira