Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið

Gott gengi Aston Villa heldur áfram en í dag vann liðið Bournemouth, 4-0, í 11. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Villa hefur unnið fimm af síðustu sex deildarleikjum sínum.
Á 28. mínútu skoraði Emiliano Bundeía með skoti beint úr aukaspyrnu og fimm mínútum fyrir hálfleik jók Amadou Onana muninn í 2-0 eftir góðan undirbúning Morgans Rogers.
Um miðbik seinni hálfleiks fékk Bournemouth upplagt tækifæri til að minnka muninn þegar vítaspyrna var dæmd á Rogers eftir að hann handlék boltann inni í vítateig. Antoine Semenyo fór á punktinn en Emiliano Martínez varði vel.
Á 77. mínútu skoraði Ross Barkley með skalla eftir hornspyrnu Lucas Digne og fimm mínútum síðar gerði Donyell Malen fjórða mark Villa sem er komið upp í 7. sæti deildarinnar. Bournemouth er í 9. sætinu en bæði lið eru með átján stig.
Igor Thiago tryggði Brentford sigur á Newcastle United, 2-1, með marki úr vítaspyrnu.
Newcastle náði forystunni með marki Harveys Barnes á 27. mínútu en Kevin Schade jafnaði á 56. mínútu. Þegar tólf mínútur voru til leiksloka skoraði svo Thiago sigurmark heimamanna af vítapunktinum. Vítið var dæmt á Dan Burn sem fékk um leið að líta rauða spjaldið.
Þetta var þriðji sigur Brentford í síðustu fjórum leikjum en liðið er í 12. sæti deildarinnar með tólf stig. Newcastle, sem hefur aðeins unnið þrjá af ellefu deildarleikjum sínum, er í 14. sætinu með tólf stig.
Nottingham Forest vann sinn fyrsta deildarsigur undir stjórn Seans Dyche þegar liðið lagði Leeds United að velli, 3-1.
Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré og Elliot Anderson (víti) skoruðu mörk Forest sem er í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar með níu stig. Lukas Nmecha skoraði fyrir Leeds sem er með ellefu stig í 16. sæti. Nýliðarnir hafa tapað fjórum af síðustu fimm leikjum sínum.
Þá gerðu Crystal Palace og Brighton markalaust jafntefli á Selhurst Park. Palace, sem hefur aðeins unnið einn af síðustu fimm leikjum sínum, er í 10. sætinu með sautján stig, með einu stigi meira og einu sæti ofar en Brighton.