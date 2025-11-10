Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins

Á meðan Liverpool er í miklum vandræðum í ensku úrvalsdeildinni þá er fyrrum leikmaður þess að gera frábæra hluti í Þýskalandi.
Liverpool var tilbúið að selja Kólumbíumanninn Luis Díaz til Bayern München í sumar og saknar hans kannski meira en þeir bjuggust við.
Díaz hefur farið á kostum með Bæjurum sem byrjuðu tímabilið á sextán sigurleikjum í röð.
Bayern gerði reyndar jafntefli við Union Berlin um helgina en Díaz sýndi samt enn á ný snilli sína.
Díaz skoraði nefnilega mögulega eitt af mörkum ársins en markið má sjá hér fyrir neðan.
Fyrir áhugasama þá var xG í þessu marki hans aðeins 0,03 enda á það að vera nánast ómögulegt að skora úr þessari þröngu stöðu.
Díaz er nú kominn með ellefu mörk og fimm stoðsendingar í sautján fyrstu leikjum tímabilsins þar af eru sex mörk og fjórar stoðsendingar í þýsku deildinni. Hann var með sautján mörk og átta stoðsendingar í öllum keppnum með Liverpool á síðustu leiktíð og var einn af lykilmönnunum í sigri liðsins í enski úrvalsdeildinni.
View this post on Instagram A post shared by Bundesliga (@bundesliga)
