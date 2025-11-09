Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Siggeir Ævarsson skrifar 9. nóvember 2025 21:44 Lautaro Martinez kom Inter á bragðið í kvöld. Vísir/Getty Inter tyllti sér á topp Seríu A í kvöld við hlið Roma þegar liðið lagði Lazio 2-0 á San Siro. Lautaro Martínez kom Inter á bragðið strax á 3. mínútu en Ange-Yoan Bonny innsiglaði sigurinn svo á 61. mínútu í leik þar sem Inter hafði töluverða yfirburði. Baráttan á toppi ítölsku úrvalsdeildarinnar er afar jöfn eftir ellefu umferðir en Inter og Roma deila toppsætinu með 24 stig, Milan og Napólí koma þar á eftir með 22 stig og Bologna er svo í 5. sæti með 21. Annað stórlið í Evrópu, PSG, fór einnig á toppinn í sinni deild í kvöld þegar liðið lagði Lyon naumlega 2-3 en Joao Neves skoraði sigurmark Parísliðsins á 95. mínútu. Ítalski boltinn Franski boltinn Mest lesið Íslenskan mesta eftirsjáin: „Tala hana mest fullur niðri í bæ“ Íslenski boltinn Öruggur sigur City Enski boltinn Snævar setti heimsmet Sport Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Enski boltinn „Er ekki alveg viss um hvar hann hefur lært körfubolta“ Körfubolti Maddie Sutton í sögubækurnar í fámennum hóp Körfubolti Þrenna frá Lewandowski og Rashford í stuði Fótbolti Sjáðu Messi skjóta Inter Miami áfram í fyrsta sinn Fótbolti Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Enski boltinn Fyrsta jafntefli Real Madrid Fótbolti Fleiri fréttir Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Í beinni: Celta Vigo - Barcelona | Börsungar átt í brasi Kristall Máni á skotskónum í sigurleik Enginn varið fleiri víti en Mamardashvili Daníel Tristan skoraði sigurmark Malmö Albert skoraði en Fiorentina enn án sigurs og á botninum Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Fyrsta jafntefli Real Madrid Fanney sænskur meistari í fyrstu tilraun Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Íslenskan mesta eftirsjáin: „Tala hana mest fullur niðri í bæ“ Sjáðu Messi skjóta Inter Miami áfram í fyrsta sinn Hvetur Napólí til að sækja óánægðan Mainoo Parma nældi í stig gegn toppliði AC Milan Guðmundur Guðjónsson tekur við ÍR á ný Sanngjarn heimasigur Algjör markaþurrð í Seríu A Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Union Berlin stöðvaði ótrúlega sigurgöngu Bayern Bikarmeistararnir komnir með nýjan þjálfara Emelía og stöllur með átta stiga forskot Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Inter missti niður tveggja marka forskot Sjá meira