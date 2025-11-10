Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. nóvember 2025 20:31 Celil Yuksel (til vinstri) er liðsfélagi Loga Tómassonar (til hægri) en Yuksel mun ekki spila fyrr en rannsókn málsins lýkur hið fyrsta. Stefanos Kyriazis/NurPhoto via Getty Images Átta hafa verið handteknir og 1024 leikmenn í Tyrklandi hafa verið settir í bann meðan þeir sæta rannsókn vegna veðmála á fótboltaleiki. Fyrr í þessum mánuði voru 149 dómarar dæmdir í bann eftir að hafa veðjað á leiki. Nokkrir dómarar eru enn til rannsóknar og í dag tilkynnti tyrkneska knattspyrnusambandið að 1024 leikmenn hefðu verið settir í tímabundið bann vegna gruns um ólögleg veðmál. Þar að auki greinir tyrkneski ríkismiðillinn Anadolu frá því að framkvæmdastjóri úrvalsdeildarfélagsins Eyupspor, Murat Ozkaya, hefði verið handtekinn ásamt sjö öðrum. Af þessum 1024 leikmönnum eru aðeins 27 sem spila í úrvalsdeildinni en þar með taldir eru leikmenn hjá stórliðunum Galatasaray og Besiktas, hins vegar er enginn frá Fenerbahce en einn liðsfélagi Loga Tómassonar hjá Samsunspor, Celil Yuksel, er á listanum. Bannið mun ekki hafa áhrif á keppni í úrvalsdeildinni og næstefstu deildinni en öllum leikjum í neðri deildunum næstu tvær vikurnar hefur verið frestað. Þar að auki hefur tyrkneska sambandið sótt um auka fimmtán daga félagaskiptaglugga frá FIFA til að koma til móts við liðin sem missa leikmenn í bann. Tyrkneski boltinn Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Samherji verður einn helsti bakhjarl HSÍ Handbolti Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Enski boltinn Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Enski boltinn „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Enski boltinn Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Enski boltinn Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Enski boltinn Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Messi um endurkomu til Barcelona: „Ég vona það einn daginn“ „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Markaregn í enska boltanum í dag Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Þrenna frá Lewandowski og Rashford í stuði Kristall Máni á skotskónum í sigurleik Enginn varið fleiri víti en Mamardashvili Daníel Tristan skoraði sigurmark Malmö Albert skoraði en Fiorentina enn án sigurs og á botninum Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Fyrsta jafntefli Real Madrid Fanney sænskur meistari í fyrstu tilraun Sjá meira