Van Dijk við Hjör­var: „Hvað er sér­fræðingur?“

Sindri Sverrisson skrifar
Virgil van Dijk fór yfir málin með Hjörvari Hafliðasyni strax eftir leik í gær.
Virgil van Dijk sagði í samtali við Hjörvar Hafliðason á Sýn Sport í gær að Liverpool verðskuldaði gagnrýnina sem liðið hefði fengið á leiktíðinni.

Van Dijk mætti í viðtal til Hjörvars eftir tapið gegn Manchester City í gær og var spurður út í gagnrýni sérfræðinga, sem og markið sem dæmt var af Liverpool-fyrirliðanum vegna meintrar rangstöðu á Andrew Robertson. Viðtalið má sjá hér að neðan.

Van Dijk vildi ekki gera of mikið úr þeirri ákvörðun dómarans að taka af honum jöfnunarmarkið í gær:

„Auðvitað er maður svekktur því við töpuðum 3-0. En svona ákvarðanir eru auðvitað mikilvægar í svona leik, þar sem mikið er undir og þetta getur oltið á smáatriðum. En málið er að þeir dæmdu þetta af, hver sem ástæðan var, og við verðum að sætta okkur við það,“ sagði Van Dijk strax eftir leik og hafði þá ekki horft á frekari endursýningar af markinu sínu.

„Ég sá þetta bara á skjánum á vellinum en svona er þetta bara.“

„Á þessu tímabili er gagnrýnin verðskulduð“

Hjörvar benti þá á að nú mætti búast við alls konar yfirlýsingum og gagnrýni frá sparkspekingum og skaut Van Dijk þá inn í: „Hvað er sérfræðingur?“ og virtist ekki telja þann starfstitil sérlega merkilegan.

Hollendingurinn skaut á dögunum á Wayne Rooney fyrir „letilega gagnrýni“ og sagði svo eftir sigurinn gegn Real Madrid í síðustu viku, með Rooney sér við hlið, að gagnrýni fólks væri yfirgengileg á köflum.

Hann var hins vegar auðmjúkur þegar hann svaraði Hjörvari í gær:

„Á þessu tímabili er gagnrýnin verðskulduð. Ef að við töpum svona mörgum leikjum, og erum búnir að setja standardinn eins hátt og við gerðum á síðustu leiktíð, þá á gagnrýnin rétt á sér. En ég er nokkuð öruggur um að við finnum stöðugleikann sem við vitum að við getum náð, en það gerist ekki sjálfkrafa. Við þurfum að sýna hann í öllum leikjum og æfingum,“ sagði Van Dijk.

