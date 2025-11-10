Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Sindri Sverrisson skrifar 10. nóvember 2025 11:30 Virgil van Dijk fór yfir málin með Hjörvari Hafliðasyni strax eftir leik í gær. Sýn Sport Virgil van Dijk sagði í samtali við Hjörvar Hafliðason á Sýn Sport í gær að Liverpool verðskuldaði gagnrýnina sem liðið hefði fengið á leiktíðinni. Van Dijk mætti í viðtal til Hjörvars eftir tapið gegn Manchester City í gær og var spurður út í gagnrýni sérfræðinga, sem og markið sem dæmt var af Liverpool-fyrirliðanum vegna meintrar rangstöðu á Andrew Robertson. Viðtalið má sjá hér að neðan. Klippa: Van Dijk í viðtali við Hjörvar Van Dijk vildi ekki gera of mikið úr þeirri ákvörðun dómarans að taka af honum jöfnunarmarkið í gær: „Auðvitað er maður svekktur því við töpuðum 3-0. En svona ákvarðanir eru auðvitað mikilvægar í svona leik, þar sem mikið er undir og þetta getur oltið á smáatriðum. En málið er að þeir dæmdu þetta af, hver sem ástæðan var, og við verðum að sætta okkur við það,“ sagði Van Dijk strax eftir leik og hafði þá ekki horft á frekari endursýningar af markinu sínu. „Ég sá þetta bara á skjánum á vellinum en svona er þetta bara.“ „Á þessu tímabili er gagnrýnin verðskulduð“ Hjörvar benti þá á að nú mætti búast við alls konar yfirlýsingum og gagnrýni frá sparkspekingum og skaut Van Dijk þá inn í: „Hvað er sérfræðingur?“ og virtist ekki telja þann starfstitil sérlega merkilegan. Hollendingurinn skaut á dögunum á Wayne Rooney fyrir „letilega gagnrýni“ og sagði svo eftir sigurinn gegn Real Madrid í síðustu viku, með Rooney sér við hlið, að gagnrýni fólks væri yfirgengileg á köflum. Hann var hins vegar auðmjúkur þegar hann svaraði Hjörvari í gær: „Á þessu tímabili er gagnrýnin verðskulduð. Ef að við töpum svona mörgum leikjum, og erum búnir að setja standardinn eins hátt og við gerðum á síðustu leiktíð, þá á gagnrýnin rétt á sér. En ég er nokkuð öruggur um að við finnum stöðugleikann sem við vitum að við getum náð, en það gerist ekki sjálfkrafa. Við þurfum að sýna hann í öllum leikjum og æfingum,“ sagði Van Dijk. Enski boltinn Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Tveir leikmenn gætu fengið 65 ára fangelsi Sport Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Fótbolti Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Enski boltinn Lewis Hamilton segist vera fastur í martröð Formúla 1 Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Enski boltinn Bjarni og Guðbjörg endurheimtu bæði Íslandsmeistaratitilinn í CrossFit Sport Antonelli sló 18 ára gamalt stigamet Lewis Hamilton Formúla 1 Fleiri fréttir Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Sanngjarn heimasigur Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Boro bannar Edwards að stýra liðinu í dag Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Sjá meira