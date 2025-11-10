Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Sindri Sverrisson skrifar 10. nóvember 2025 12:31 Nico González glotti þegar Hjörvar Hafliðason spurði hvort hann byggist við símtali frá spænska landsliðsþjálfaranum. Sýn Sport Spænski miðjumaðurinn Nico González mætti í viðtal við Hjörvar Hafliðason eftir 3-0 sigurinn með Manchester City gegn Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. González skoraði eitt markanna en var ekki sammála því að hann hefði átt sinn besta leik í gær. González sagði við Hjörvar að hann hefði átt sinn besta leik gegn Bournemouth fyrir viku síðan: „En þetta var mjög góður leikur. Ég er að bæta mig mikið og sjálfstraustið er sífellt að aukast sem er mjög mikilvægt,“ sagði González, himinlifandi eftir markið sitt og sigurinn eins og sjá má hér að neðan. Klippa: Nico González í viðtali við Hjörvar Hinn 23 ára González kom til City frá Porto í byrjun þessa árs og skoraði í maí sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni: „Á síðustu leiktíð endaði ég raunar á að skora samtals níu mörk [með Portog City]. Það er mikið fyrir mig. Ég var að spila nær vítateignum hjá mótherjunum og þá næ ég að komast oftar í færi til að skora. En ég er að reyna að bæta mig líka á þessari leiktíð því ég fæ oft mikið pláss til að skjóta þegar mótherjarnir eru í sínum teig. Í dag skaut ég og boltinn fór inn, og ég verð að bæta þetta áfram,“ sagði González. Hjörvar sagði að nú hlyti Luis de la Fuente, landsliðsþjálfari Spánar, að fara að hafa samband en González lét eins og hann væri ekkert að stressa sig á því að fá sinn fyrsta A-landsleik: „Ég er glaður. Mér gengur mjög vel. Það er ekki markmið í sjálfu sér [að fá sæti í landsliðinu]. Ef það gerist þá verður það frábært en markmiðið mitt er að standa mig sem best hér,“ sagði González áður en Hjörvar sagði að það kæmi klárlega að því einhvern tímann að hann yrði valinn í spænska landsliðið. Enski boltinn Tengdar fréttir Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Virgil van Dijk sagði í samtali við Hjörvar Hafliðason á Sýn Sport í gær að Liverpool verðskuldaði gagnrýnina sem liðið hefði fengið á leiktíðinni. 10. nóvember 2025 11:30 Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Samherji verður einn helsti bakhjarl HSÍ Handbolti Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Enski boltinn Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Fótbolti Tveir leikmenn gætu fengið 65 ára fangelsi Sport Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Enski boltinn Lewis Hamilton segist vera fastur í martröð Formúla 1 Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Enski boltinn Fleiri fréttir Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Sanngjarn heimasigur Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Boro bannar Edwards að stýra liðinu í dag Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu Sjá meira