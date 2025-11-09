Hinn nítján ára Daníel Tristan Guðjohnsen var hetja Malmö gegn GAIS í lokaumferð sænsku úrvalsdeildarinnar í dag. Malmö vann 2-1 sigur.
Daníel skoraði sigurmark heimamanna á 63. mínútu. Þetta var fimmta mark hans í sænsku deildinni á tímabilinu en hann lagði einnig upp sex mörk.
Arnór Sigurðsson er enn frá vegna meiðsla hjá Malmö sem endaði í 6. sæti. Róbert Frosti Þorkelsson lék ekki með GAIS sem lauk keppni í 3. sæti.
Norrköping tapaði enn einum leiknum, nú gegn Gautaborg, 2-0, og þarf að fara í umspil til að halda sæti sínu í deildinni.
Arnór Ingvi Traustason og Ísak Andri Sigurgeirsson voru í byrjunarliði Norrköping og Jónatan Guðni Arnarsson kom inn á sem varamaður.
Kolbeinn Þórðarson lék allan leikinn fyrir Gautaborg sem lenti í 4. sæti.
Júlíus Magnússon og félagar í Elfsborg töpuðu sínum þriðja leik í röð þegar þeir sóttu Hammarby heim, 3-1. Júlíus var í byrjunarliði Elfsborg en var tekinn af velli undir lok leiks. Elfsborg endaði í 8. sæti.
Mikael Neville Anderson lék ekki með Djurgården sem laut í lægra haldi fyrir Öster, 1-3. Djurgården endaði í 5. sæti deildarinnar.