Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Siggeir Ævarsson skrifar 9. nóvember 2025 21:00 Jeremy Doku reyndist varnarmönnum Liverpool erfiður í dag EPA/ADAM VAUGHAN Englandsmeistarar síðustu tveggja ára, Manchester City og Liverpool, mættust í Manchester í dag þar sem gestirnir sáu aldrei til sólar í rigningunni í Manchester. City fór að lokum með nokkuð sannfærandi 3-0 sigur af hólmi þrátt fyrir að Erling Haaland hafi brennt af víti og Virgil van Dijk jafnað í 1-1 með marki sem dæmt var af vegna rangstöðu. Aron Guðmundsson fór yfir allt það helsta úr leiknum í íþróttafréttum kvöldsins á Sýn og má sjá mörkin og meira til í spilaranum hér að neðan. Þá má lesa allt það helsta um leikinn hér að neðan. Enski boltinn Tengdar fréttir Enginn varið fleiri víti en Mamardashvili Giorgi Mamardashvili tók sig til og varði vítaspyrnu frá Erling Haaland nú rétt áðan í leik Manchester City og Liverpool en þetta var sjötta vítaspyrnan sem Mamardashvili ver á síðustu tveimur árum. 9. nóvember 2025 17:55