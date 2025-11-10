Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. nóvember 2025 10:30 Sveindís Jane Jónsdóttir á ferðinni með boltann í umspilsleiknum á móti Norður-Írlandi þar sem íslenska liðið tryggði sér áframhaldandi veru í A-deildinni. Vísir/Anton Brink Marsglugginn á nýju ári verður án efa erfiðasti gluggi íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta frá upphafi. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta lenti í algjörum martraðarriðli í undankeppni HM 2027 enda í riðli með bæði heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands. Undankeppni fer fram frá mars til júní á næsta ári og Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur nú staðfest leikjaniðurröðun í riðlum A-deildar kvenna í undankeppni HM 2027. Stelpurnar okkar þurfa að byrja á tveimur erfiðustu leikjunum því Ísland byrjar á tveimur útileikjum í mars, gegn Spáni og Englandi. Á sama tíma og íslensku stelpurnar heimsækja heimsmeistarana á Spáni þá spilar England útileik á móti Úkraínu áður en þær taka á móti Íslandi fjórum dögum síðar. Tveir heimaleikir verða í landsliðsglugganum í apríl, gegn Úkraínu og Englandi. Áður en ensku stelpurnar koma til Íslands þá fá þær heimsmeistara Spánar í heimsókn. Íslensku stelpurnar enda svo á útileik gegn Úkraínu og heimaleik gegn Spáni í júní. Spænska landsliðið spilar heimaleik við England fjórum dögum áður en liðið kemur til Íslands. Leikjaniðurröðun í undankeppni HM 2027: 3. mars Spánn - Ísland 7. mars England - Ísland 14. apríl Ísland - Úkraína 18. apríl Ísland - England 5. júní Úkraína - Ísland 9. júní Ísland - Spánn HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Tveir leikmenn gætu fengið 65 ára fangelsi Sport Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Fótbolti Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Enski boltinn Antonelli sló 18 ára gamalt stigamet Lewis Hamilton Formúla 1 NBA-goðsögnin Lenny Wilkens látin Körfubolti Bjarni og Guðbjörg endurheimtu bæði Íslandsmeistaratitilinn í CrossFit Sport Lewis Hamilton segist vera fastur í martröð Formúla 1 Fleiri fréttir Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Markaregn í enska boltanum í dag Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Þrenna frá Lewandowski og Rashford í stuði Kristall Máni á skotskónum í sigurleik Enginn varið fleiri víti en Mamardashvili Daníel Tristan skoraði sigurmark Malmö Albert skoraði en Fiorentina enn án sigurs og á botninum Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Fyrsta jafntefli Real Madrid Fanney sænskur meistari í fyrstu tilraun Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Íslenskan mesta eftirsjáin: „Tala hana mest fullur niðri í bæ“ Sjáðu Messi skjóta Inter Miami áfram í fyrsta sinn Hvetur Napólí til að sækja óánægðan Mainoo Parma nældi í stig gegn toppliði AC Milan Guðmundur Guðjónsson tekur við ÍR á ný Sanngjarn heimasigur Algjör markaþurrð í Seríu A Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Union Berlin stöðvaði ótrúlega sigurgöngu Bayern Sjá meira