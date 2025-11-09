Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Þrenna frá Lewandowski og Ras­h­ford í stuði

Siggeir Ævarsson skrifar
Robert Lewandowski skoraði þrennu í kvöld og hinn ungi Yamal skoraði eitt.
Robert Lewandowski skoraði þrennu í kvöld og hinn ungi Yamal skoraði eitt. EPA/Quique Garcia

Barcelona saxaði á forskot Real Madrid á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar í kvöld þegar liðið lagði Celta 2-4 í fjörugum leik.

Robert Lewandowski kom Barcelona yfir strax á 10. mínútu en hann átti eftir að koma mikið við sögu í kvöld. Heimamenn jöfnuðu leikinn nánast strax í næstu sókn en Lewandowski var aftur á ferðinni á 37. mínútu þegar hann afgreiddi fyrirgjöf frá Marcus Rashford snyrtilega í netið.

Heimamenn í Celta voru þó ekki af baki dottnir og jöfnuðu leikinn á ný en ungstirnið Lamine Yamal kom gestunum aftur yfir með marki í uppbótartíma fyrri hálfleiks eftir glundroða í vítateignum.

Lewandowski gekk svo endanlega frá leiknumn á 73. mínútu þegar hann skallaði hornspyrnu frá Rashford í netið.

Lokatölur 2-4 og Barcelona aðeins þremur stigum á eftir toppliði Real Madrid eftir tólf umferðir.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið