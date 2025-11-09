Öruggur sigur City Siggeir Ævarsson skrifar 9. nóvember 2025 16:02 Nico Gonzalez fagnaði marki sínu af innlifun. Vísir/Getty Englandsmeistarar síðustu tveggja ára, Manchester City eru komnir í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir öruggan 3-0 sigur á Liverpool í dag. Leikurinn var nokkuð fjörugur eins og lokatölurnar gefa til kynna en strax á 13. mínútu fékk City víti en Mamardashvili gerði sér lítið fyrir og varð spyrnuna frá Erling Haaland. Haaland bætti þó fyrir klúðrið skömmu seinna og kom heimamönnum í 1-0 á 29. mínútu. Virgil van Dijk hélt að hann hefði jafnað metin með skallamarki 38. mínútu en markið var dæmt af þar sem Robertson var rangstæður og hafði áhrif á getu Donnarumma til að verja að mati dómarans. Í staðinn fyrir að jafna leikinn fengu Liverpool menn annað mark í andlitið í uppbótartíma þegar Nico González skoraði gott mark með skoti fyrir utan teig en það má setja stórt spurningamerki við varnarleik Liverpool í aðdragandanum. Þetta mark virtist slá Liverpool algjörlega út af laginu og City menn voru mun betra liðið í seinni hálfleik. Jeremy Doku skoraði svo gullfallegt mark með sannkölluðum þrumufleyg á 63. mínút en hann var að öðrum ólöstuðum besti leikmaðurinn á vellinum í dag. City fer með sigrinum upp í 2. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Arsenal en Liverpool í 8. sæti með 18 stig, rétt eins og Tottenham, Aston Villa, Manchester United og Bournemouth. Enski boltinn Fótbolti