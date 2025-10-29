Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. október 2025 12:32 Tony Pulis þegar hann var knattspyrnustjóri Sheffield Wednesday fyrir nokkrum árum. Getty/Alex Livesey Tony Pulis, fyrrum knattspyrnustjóri Stoke City og fleiri enskra félaga, elskaði föstu leikatriðin meira en flestir aðrir stjórar á hans tíma. Hann bendir á áberandi þróun „í hans átt“ í ensku úrvalsdeildinni í dag. Pulis skrifaði pistil um ensku úrvalsdeildina á vef breska ríkisútvarpsins og í fyrsta pistli sínum vildi Pulis fjalla um uppgang fastra leiktaka, sem er líklega saga tímabilsins hingað til. Fleiri mörk hafa komið á þessu tímabili en síðustu tímabil á undan og topplið deildarinnar skorar meirihluta marka sinna úr uppsettum leikatriðum eins og hornum, aukaspyrnum eða innköstum. Vissi hversu mikilvæg þau voru „Þeir litu á mig sem risaeðlu vegna áherslu minnar á föst leikatriði og langskot með Stoke City þegar við komumst upp í úrvalsdeildina árið 2008. Ég myndi ekki segja að ég finni fyrir réttlætingu með því hvernig þessi föstu leikatriði eru í tísku núna af því að ég vissi þá hversu mikilvæg þau voru,“ skrifaði Pulis. "I was seen as a dinosaur but not many managers moan about set-pieces now". 🙌We've signed up the legend that is Tony Pulis to write a new column.From tactics to man-management, he's going to be tackling a different aspect every week. This week, it's set-pieces. ⚽️ pic.twitter.com/clXHZTrnkU— Match of the Day (@BBCMOTD) October 29, 2025 „Starf mitt var að ná árangri. Já, ég var raunsær, en ég var líka markviss. Ég vann út frá grunnhugmyndum mínum um að vera árangursríkur á þann hátt að það myndi hjálpa félaginu mínu að vinna leiki. Mikilvægustu svæðin á vellinum eru báðir endar vallarins, ekki í miðjunni. Með öllum brögðum verður þú að halda boltanum utan marksins í öðrum endanum og koma honum í netið í hinum,“ skrifaði Pulis. Unnum mjög hart að þeim „Í jöfnum leikjum í úrvalsdeildinni, sérstaklega fyrstu árin sem við vorum þar, þá voru föstu leikatriðin munurinn á því hvort við fengjum stig eða töpuðum þeim. Hvort við héldum okkur uppi eða féllum svo við unnum mjög hart að þeim,“ skrifaði Pulis. „Sömu meginreglur gilda fyrir Arteta og Arsenal núna, og þeir eru efstir í deildinni. Eins og ég hefur hann viðurkennt hversu mikilvægt það er að halda hreinu og hann hefur einnig viðurkennt að margir leikir hans í fyrra enduðu með jafnteflum, svo hann hefur leitað leiða til að breyta þessum jafnteflum í sigra,“ skrifaði Pulis. „Meira en tuttugu prósent allra marka sem skoruð voru í úrvalsdeildinni á síðasta tímabili, sem ekki voru vítaspyrnur, komu úr hornspyrnum eða aukaspyrnu. Arteta hefur líklega skoðað þessa tölfræði og hugsað með sér að ef við getum fengið hluta af því til að bæta við það sem við höfum, þá eigum við góða möguleika á að verða sigurlið,“ skrifaði Pulis. Nýtt vopn í vopnabúrið „Hann stefnir að því að vinna úrvalsdeildina fyrir Arsenal og hann hefur nú bætt við nýju vopni í vopnabúrið. Lið hans er fullt af hæfileikum og getur nú spilað betur en lið í opnum leik, haldið hreinu og auk þess geta þeir skorað reglulega úr föstum leikatriðum líka,“ skrifaði Pulis. „Mér finnst frábært að Arteta hafi tekið föstum leikatriðum fagnandi og, eins og ég, held ég að honum muni ekki vera sama um fólkið sem vill gagnrýna hann fyrir að gera það,“ skrifaði Pulis en það má finna allan pistilinn hér. Enski boltinn Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Fótbolti Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Óskar Hrafn fer ekki fet Íslenski boltinn Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Fótbolti Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Fótbolti Var með skattinn á hælunum þegar hann fór í veðmálabraskið Körfubolti Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Enski boltinn Fleiri fréttir Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Sjá meira