Litu á hann sem risa­eðlu en sjáið hvað er í tísku núna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Tony Pulis þegar hann var knattspyrnustjóri Sheffield Wednesday fyrir nokkrum árum. Getty/Alex Livesey

Tony Pulis, fyrrum knattspyrnustjóri Stoke City og fleiri enskra félaga, elskaði föstu leikatriðin meira en flestir aðrir stjórar á hans tíma. Hann bendir á áberandi þróun „í hans átt“ í ensku úrvalsdeildinni í dag.

Pulis skrifaði pistil um ensku úrvalsdeildina á vef breska ríkisútvarpsins og í fyrsta pistli sínum vildi Pulis fjalla um uppgang fastra leiktaka, sem er líklega saga tímabilsins hingað til.

Fleiri mörk hafa komið á þessu tímabili en síðustu tímabil á undan og topplið deildarinnar skorar meirihluta marka sinna úr uppsettum leikatriðum eins og hornum, aukaspyrnum eða innköstum.

Vissi hversu mikilvæg þau voru

„Þeir litu á mig sem risaeðlu vegna áherslu minnar á föst leikatriði og langskot með Stoke City þegar við komumst upp í úrvalsdeildina árið 2008. Ég myndi ekki segja að ég finni fyrir réttlætingu með því hvernig þessi föstu leikatriði eru í tísku núna af því að ég vissi þá hversu mikilvæg þau voru,“ skrifaði Pulis.

„Starf mitt var að ná árangri. Já, ég var raunsær, en ég var líka markviss. Ég vann út frá grunnhugmyndum mínum um að vera árangursríkur á þann hátt að það myndi hjálpa félaginu mínu að vinna leiki. Mikilvægustu svæðin á vellinum eru báðir endar vallarins, ekki í miðjunni. Með öllum brögðum verður þú að halda boltanum utan marksins í öðrum endanum og koma honum í netið í hinum,“ skrifaði Pulis.

Unnum mjög hart að þeim

„Í jöfnum leikjum í úrvalsdeildinni, sérstaklega fyrstu árin sem við vorum þar, þá voru föstu leikatriðin munurinn á því hvort við fengjum stig eða töpuðum þeim. Hvort við héldum okkur uppi eða féllum svo við unnum mjög hart að þeim,“ skrifaði Pulis.

„Sömu meginreglur gilda fyrir Arteta og Arsenal núna, og þeir eru efstir í deildinni. Eins og ég hefur hann viðurkennt hversu mikilvægt það er að halda hreinu og hann hefur einnig viðurkennt að margir leikir hans í fyrra enduðu með jafnteflum, svo hann hefur leitað leiða til að breyta þessum jafnteflum í sigra,“ skrifaði Pulis.

„Meira en tuttugu prósent allra marka sem skoruð voru í úrvalsdeildinni á síðasta tímabili, sem ekki voru vítaspyrnur, komu úr hornspyrnum eða aukaspyrnu. Arteta hefur líklega skoðað þessa tölfræði og hugsað með sér að ef við getum fengið hluta af því til að bæta við það sem við höfum, þá eigum við góða möguleika á að verða sigurlið,“ skrifaði Pulis.

Nýtt vopn í vopnabúrið

„Hann stefnir að því að vinna úrvalsdeildina fyrir Arsenal og hann hefur nú bætt við nýju vopni í vopnabúrið. Lið hans er fullt af hæfileikum og getur nú spilað betur en lið í opnum leik, haldið hreinu og auk þess geta þeir skorað reglulega úr föstum leikatriðum líka,“ skrifaði Pulis.

„Mér finnst frábært að Arteta hafi tekið föstum leikatriðum fagnandi og, eins og ég, held ég að honum muni ekki vera sama um fólkið sem vill gagnrýna hann fyrir að gera það,“ skrifaði Pulis en það má finna allan pistilinn hér.

