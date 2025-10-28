Anguissa hetja meistaranna Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 28. október 2025 21:44 Sigurmark Napoli í uppsiglingu. EPA/ABBONDANZA SCURO LEZZI Tveir leikir fóru fram í Serie A, efstu deild karla á Ítalíu, í kvöld. Ítalíumeistarar Napoli lögðu Lecce naumlega á meðan Atalanta og AC Milan gerðu 1-1 jafntefli. Miðjumaðurinn Frank Anguissa reyndist hetja Ítalíumeistara Napoli þegar lærisveinar Antonio Conte unnu nauman 1-0 útisigur á Lecce. Sigurmarkið kom á 69. mínútu en fyrr í leiknum hafði hinn 17 ára gamli Francesco Camarda brennt af vítaspyrnu fyrir heimaliðið. Þórir Jóhann Helgason sat allan tímann á varamannabekk Lecce sem situr nú í 16. sæti með sex stig að loknum níu leikjum. Atalanta tók á móti AC Milan. Samuele Ricci kom gestunum frá Mílanó yfir snemma leiks en Ademola Lookman jafnaði metin áður en fyrri hálfleik var lokið, staðan 1-1 er gengið var til búningsherbergja. Þar sem ekkert var skorað í síðari hálfleik reyndust það lokatölur leiksins. Napoli er því á toppi deildarinnar með 21 stig, AC Milan er í 3. sæti með 18 stig líkt og Roma sem er sæti ofar á meðan Atalanta er í 7. sæti með 13 stig. Fótbolti Ítalski boltinn Mest lesið Vonast til að komast í Kórinn: „Menn hafa aldrei séð annað eins“ Fótbolti Landsleiknum aflýst og framhaldið óljóst Fótbolti Fær þrjár milljónir á dag næstu sex árin fyrir að gera ekkert Sport Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Fótbolti Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Enski boltinn Elsta konan til klára Járnkarlinn Sport Landsliðskonur aðstoðuðu ökumenn í vanda Fótbolti Markvörður Inter banaði háöldruðum manni í hjólastól Sport Birnir frá Akureyri í Garðabæ Íslenski boltinn Leikið á Þróttaravelli á miðvikudag Fótbolti Fleiri fréttir Spánn og Þýskaland mætast í úrslitum Anguissa hetja meistaranna Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Jón Dagur gulltryggði sigurinn með sínu fyrsta marki Leikið á Þróttaravelli á miðvikudag Vinícius Júnior íhugar að yfirgefa Real Madríd Kaupir sér tveggja milljarða króna hús Alexander Máni með fimm mörk í tveimur leikjum og Ísland áfram Birnir frá Akureyri í Garðabæ Klobbaði íslensku strákana og fór á flug á netmiðlum Hættir með Fram Landsliðskonur aðstoðuðu ökumenn í vanda Landsleiknum aflýst og framhaldið óljóst Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Vonast til að komast í Kórinn: „Menn hafa aldrei séð annað eins“ „Alltaf gaman að fá nýjar raddir inn“ Gleðifréttir fyrir Argentínumenn: Messi vill spila á HM Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Nýi íþróttastjóri Kjartans stal mörgæs og endaði í fangelsi í Singapúr Tyrkneska sambandið segir dómara hafa veðjað á þúsundir leikja Brendan Rodgers sagði starfinu sínu lausu eftir ásakanir Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Fyrirliði Real Madríd þarf að fara í aðgerð á hné Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Markaóður Stefán Ingi eftirsóttur Öllu búin skildi snjóspáin raungerast „Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Heimir kynntur til leiks í Árbænum Sjá meira