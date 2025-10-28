Veður

Miklar tafir hjá strætó og vagnar fastir

Lovísa Arnardóttir skrifar
Strætisvagn fastur á Snorrabraut tefur umferð.
Strætisvagn fastur á Snorrabraut tefur umferð.

Steinar Karl Hlífarsson, sviðsstjóri aksturssviðs, segir aðstæður verulega krefjandi fyrir akstur Strætó í dag. Vagnar hafi setið fastir í umferð vegna vanbúinna bíla. Hann segir allt að fjóra vagna fasta í snjó og dráttarbíll strætó hafi verið nýttur til að losa bílana í dag.

Á vef Strætó kemur fram að ferðum á landsbyggðinni hafi ýmist verið aflýst eða akstri hætt. Þar kemur einnig fram að miklar seinkanir séu á ferðum. Vísir hefur auk þess fengið fregnir af því að fólk hafi beðið í allt að tvær klukkustundir eftir strætó.

„Það eru þó nokkrir vagnar fastir úti í bæ. Við erum með dráttarbílinn okkar á fullu að koma þeim af stað aftur,“ segir Steinar Karl í samtali við Vísi.

Steinar Karl Hlífarsson segir daginn hafa verið krefjandi fyrir Strætó eins og aðra.

Hann segir aðstæður verulega krefjandi vegna vanbúinna bíla.

„Þetta gengur mjög erfiðlega. Það eru svo margir vanbúnir bílar og ef vagnarnir stoppa fyrir aftan þá komumst við ekkert áfram. Við erum að gera okkar besta til að halda þjónustunni gangandi á öllum leiðum þó að það séu ekki allir vagnar í gangi svo fólk komist leiðar sinnar.“

Steinar segir strætó halda sinni þjónustu opinni þar til annað kemur í ljós. Reykjavíkurborg hefur hvatt fólk til að halda sig heima eða koma sér heim fyrir klukkan 15.

„Við keyrum þangað til okkur er sagt að stoppa. Ef almannavarnir eða lögreglan líta svo á að þetta sé ekki hægt lengur þá reynum við að koma flotanum heim, en við höldum áfram að berjast í þessu, eins og mögulegt er. Þetta er þungt, mjög þungt. Ef tveir vagnar stoppa úti í hverfi, þá eru hinir kannski út á Granda, og þá dettur þjónustan niður heillengi. Það er auðvitað mjög leiðinlegt.“

Hann segir marga hafa notað þjónustu strætó í dag sem hafi mögulega ekki getað notað bílinn.

„Það er slatti. Við komumst yfirleitt leiðar okkar á endanum þó að fólk sé seint og alls konar. Við þökkum fyrir þolinmæðina og biðjum fólk að fylgjast með vögnum á rauntímakorti, tímatöflur eru alveg úti á túni.“

Hægt er að fylgjast með nýjustu vendingum af veðrinu í vaktinni á Vísi. 

