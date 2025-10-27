Fyrirliði Real Madríd þarf að fara í aðgerð á hné Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 27. október 2025 22:31 Carvajal gengur illa að halda sér heilum. EPA/Paco Paredes Dani Carvajal, fyrirliði Real Madríd, þarf að fara í aðgerð á hægra hné og verður frá út árið. Þessi þaulreyndi leikmaður hefur verið að glíma við meiðsli meira og minna síðasta árið. Hinn 33 ára gamli hægri bakvörður kom inn af bekknum og hjálpaði Real að vinna frækinn 2-1 sigur á erkifjendum sínum í Barcelona um liðna helgi. Sigurinn þýðir að Real er með fimm stiga forystu á toppi La Liga, efstu deildar á Spáni, þegar tíu umferðir eru búnar. Hvort Carvajal spilaði leikinn meiddur eða meiddist í leiknum er óvíst en í dag, mánudag, gaf félagið út að leikmaðurinn þyrfti að fara undir hnífinn. Talið er að hann verði frá næstu 10 vikurnar eða svo og spili því ekki meira á þessu ári. Carvajal meiddist illa gegn Villareal í október á síðasta ári og missti í kjölfarið af stórum hluta síðustu leiktíðar. Meiðslin hafa elt hann inn í núverandi tímabil og hefur honum gengið illa að tengja saman leiki. Meiðslastaða Real er ágæt en fyrir eru þó tveir varnarmenn fjarri góðu gamni. Þeir Antonio Rüdiger og David Alaba misstu báðir af leiknum gegn Barcelona. Carvajal hefur spilað 52 A-landsleiki og var hluti af liðinu sem varð Evrópumeistari sumarið 2024. Með Real hefur hann sex sinnum sigrað Meistaradeild Evrópu, fimm sinnum sigra HM félagsliða, fjórum sinnum orðið Spánarmeistari og tvívegis bikarmeistari. Fótbolti Spænski boltinn Mest lesið Túfa rekinn frá Val Íslenski boltinn Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Íslenski boltinn „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Enski boltinn Hlupu inn á Formúlu 1-brautina: „Ég hefði getað drepið þá“ Formúla 1 Öllu búin skildi snjóspáin raungerast Fótbolti Hljóp í tólf klukkutíma rifbeinsbrotinn Sport Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Fótbolti Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Fótbolti Hárið í hættu hjá United manninum Enski boltinn Stefán Kári og Bjarki Fannar tóku báðir Íslandsmet af Arnari Péturs Sport Fleiri fréttir Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Fyrirliði Real Madríd þarf að fara í aðgerð á hné Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Markaóður Stefán Ingi eftirsóttur Öllu búin skildi snjóspáin raungerast „Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Heimir kynntur til leiks í Árbænum Danir heiðra Michael Laudrup De Bruyne verður lengi frá Túfa rekinn frá Val Fyrrum markmannsþjálfari Liverpool látinn Juventus rak þjálfarann eftir aðeins sjö mánuði „Mikilvægt fyrir hópinn að fá þessa sigurtilfinningu“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Kennir Carvajal um lætin eftir El Clasico Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu „Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Sverrir fyrirliði og maður leiksins í fyrsta leik Benítez Sjáðu ískaldan Kolbein skora dýrmætt mark Real vann í mögnuðum El Clásico Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Sjá meira