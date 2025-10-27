Fótbolti

Fyrir­liði Real Madríd þarf að fara í að­gerð á hné

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Carvajal gengur illa að halda sér heilum.
EPA/Paco Paredes

Dani Carvajal, fyrirliði Real Madríd, þarf að fara í aðgerð á hægra hné og verður frá út árið. Þessi þaulreyndi leikmaður hefur verið að glíma við meiðsli meira og minna síðasta árið.

Hinn 33 ára gamli hægri bakvörður kom inn af bekknum og hjálpaði Real að vinna frækinn 2-1 sigur á erkifjendum sínum í Barcelona um liðna helgi. Sigurinn þýðir að Real er með fimm stiga forystu á toppi La Liga, efstu deildar á Spáni, þegar tíu umferðir eru búnar.

Hvort Carvajal spilaði leikinn meiddur eða meiddist í leiknum er óvíst en í dag, mánudag, gaf félagið út að leikmaðurinn þyrfti að fara undir hnífinn. Talið er að hann verði frá næstu 10 vikurnar eða svo og spili því ekki meira á þessu ári.

Carvajal meiddist illa gegn Villareal í október á síðasta ári og missti í kjölfarið af stórum hluta síðustu leiktíðar. Meiðslin hafa elt hann inn í núverandi tímabil og hefur honum gengið illa að tengja saman leiki.

Meiðslastaða Real er ágæt en fyrir eru þó tveir varnarmenn fjarri góðu gamni. Þeir Antonio Rüdiger og David Alaba misstu báðir af leiknum gegn Barcelona.

Carvajal hefur spilað 52 A-landsleiki og var hluti af liðinu sem varð Evrópumeistari sumarið 2024. Með Real hefur hann sex sinnum sigrað Meistaradeild Evrópu, fimm sinnum sigra HM félagsliða, fjórum sinnum orðið Spánarmeistari og tvívegis bikarmeistari. 

