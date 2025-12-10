Svona var fundur Blika fyrir slaginn mikilvæga Sindri Sverrisson skrifar 10. desember 2025 12:45 Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, og Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari liðsins, bíða eftir mikilvægum leik við Shamrock Rovers. Vísir/Sigurjón Blikar eiga enn von um að komast áfram í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta en þá þurfa þeir sigur á Laugardalsvelli á morgun. Blaðamannafundur Breiðabliks var í beinni á Vísi. Blikar mæta írska meistaraliðinu Shamrock Rovers á Laugardalsvelli klukkan 17:45 á morgun og er leikurinn í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, og fyrirliðinn Höskuldur Gunnlaugsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi í dag. Fundinn má sjá hér að neðan. Klippa: Blaðamannafundur Blika Gætu enn fengið sextíu milljónir og enn átt von Breiðablik náði í sterkt stig gegn toppliði Samsunspor í síðasta leik og er með tvö stig eftir fjóra leiki, nú þegar aðeins eru eftir leikirnir við Shamrock Rovers og svo Strasbourg í Frakklandi 18. desember. Á síðustu leiktíð þurfti sjö stig til þess að komast áfram í útsláttarkeppnina og ljóst að Blikar þurfa sigur á morgun, sem jafnframt yrði þeirra fyrsti sigur á þessu stigi keppninnar. Því myndi auk þess fylgja 60 milljóna króna „jólabónus“ því UEFA gefur 400.000 evrur fyrir hvern sigur í Sambandsdeildinni. Sambandsdeild Evrópu Breiðablik Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Fótbolti Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni Fótbolti Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Enski boltinn „Ekki gleyma mér“ Enski boltinn „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Komið á óvart með glæsilegu mömmuherbergi Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Fanndís leggur skóna á hilluna Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah Svona var fundur Blika fyrir slaginn mikilvæga „Ekki gleyma mér“ Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Sjáðu fullkomna þrennu Söndru Maríu „Hvað getur Slot gert?“ Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Lögregla með rassíu hjá argentínska sambandinu Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Stefán Teitur spilaði í jafntefli gegn toppliðinu Öruggur sigur Tottenham og markaveisla í Hollandi Chelsea glutraði niður forystu og tapaði Kounde kveikti í endurkomu Börsunga Dramatískur sigur Liverpool án Salah Bæjarar lentu undir en komu til baka Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn „Þegar kemur að mér fer fólk alltaf aðeins yfir strikið“ Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Einvígi Mbappé og Haaland í hættu Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Sjá meira