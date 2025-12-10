Fótbolti

Svona var fundur Blika fyrir slaginn mikil­væga

Sindri Sverrisson skrifar
Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, og Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari liðsins, bíða eftir mikilvægum leik við Shamrock Rovers.
Vísir/Sigurjón

Blikar eiga enn von um að komast áfram í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta en þá þurfa þeir sigur á Laugardalsvelli á morgun. Blaðamannafundur Breiðabliks var í beinni á Vísi.

Blikar mæta írska meistaraliðinu Shamrock Rovers á Laugardalsvelli klukkan 17:45 á morgun og er leikurinn í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, og fyrirliðinn Höskuldur Gunnlaugsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi í dag. Fundinn má sjá hér að neðan.

Klippa: Blaðamannafundur Blika

Gætu enn fengið sextíu milljónir og enn átt von

Breiðablik náði í sterkt stig gegn toppliði Samsunspor í síðasta leik og er með tvö stig eftir fjóra leiki, nú þegar aðeins eru eftir leikirnir við Shamrock Rovers og svo Strasbourg í Frakklandi 18. desember.

Á síðustu leiktíð þurfti sjö stig til þess að komast áfram í útsláttarkeppnina og ljóst að Blikar þurfa sigur á morgun, sem jafnframt yrði þeirra fyrsti sigur á þessu stigi keppninnar. Því myndi auk þess fylgja 60 milljóna króna „jólabónus“ því UEFA gefur 400.000 evrur fyrir hvern sigur í Sambandsdeildinni.

Sambandsdeild Evrópu Breiðablik

