KSÍ (Knattspyrnusamband Íslands) og SÁÁ (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann) standa saman að verkefni sem ætlað er að vekja athygli á spilavanda og hvetja einstaklinga sem þurfa á því að halda að leita sér viðeigandi aðstoðar.
Veðmál hafa verið mikið í sviðsljósinu og fréttir utan úr heimi af vandræðum með spilavanda og Ísland er engin undantekning.
Tilgangur SÁÁ er að vinna að því að draga úr skaðlegum áhrifum fíknisjúkdóma á einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið í heild. Samtökin stuðla að bættu heilbrigði, lífsgæðum og félagslegum úrræðum með því að veita þjónustu, stuðning og fræðslu. Grunnur herferðarinnar er að vekja athygli á starfsemi SÁÁ og þeirri þjónustu sem samtökin bjóða upp á fyrir einstaklinga sem glíma við spilavanda.
KSÍ og SÁÁ leggja áherslu á að allir geti leitað sér hjálpar og ráðgjafar, hvort sem um er að ræða leikmenn, þjálfara, dómara, aðstandendur eða almennt áhugafólk um knattspyrnu.
Á heimasíðu SÁÁ má finna upplýsingar um meðferð við spilafíkn. Myndband um verkefnið, „Það er til hjálp við spilavanda“, var frumsýnt á miðlum Knattspyrnusambands Íslands en það má sjá hér fyrir neðan.
„Helsta ástæða samstarfsins er að veðmál hafa lengi fylgt íþróttum og er knattspyrnan engin undantekning á því. Undanfarin ár hafa komið upp dæmi þar sem leikmenn hafa verið að verðja á eigin leiki og við því eru agaviðurlög,“ sagði Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, í myndbandinu.
„Þetta byrjar fyrst þar sem ég verð fyrir áhrifum af þessu, ég er sjálfur leikmaður þegar það er verið að senda á mig og biðja um upplýsingar um hvort ég sé að byrja leikina og hvort ég sé að spila leikina. Mig grunaði aldrei að þetta gæti hent mig en þetta var bara svo spennandi af því að allir aðrir voru einhvern veginn að gera þetta,“ sagði Kristinn Aron Hjartarson, þjálfari og fyrrverandi leikmaður.
„Við viljum vekja leikmenn, þjálfara og aðra sem tengjast knattspyrnu til umhugsunar um skaðsemi sem getur myndast í veðmálastarfsemi og hvetja þá sem stunda hana til að sækja sér hjálpar,“ sagði Eysteinn Pétur.
„Það er mjög mikilvægt að opna umræðuna til þess að rjúfa einangrunina sem er oft hjá þessum einstaklingum sem glíma við þennan vanda. Skömmin og sektarkenndin er oft mjög ríkjandi hjá þessum einstaklingum,“ sagði Sara Mjöll Vatnar Skjaldardóttir, spilaráðgjafi hjá SÁÁ.
„Við sjáum aukningu í þjónustu hjá okkur þegar umræðan hefur verið opnuð aðeins í samfélaginu,“ sagði Sara Mjöll.
„Ég fann að ég var orðinn bugaður, ég var orðinn algjörlega bugaður. Ég fór í meðferð og þar var ég búinn að taka ákvörðun í þessum mánuði að ég ætlaði bara að fara alla leið. Ef ég hefði ekki farið þessa leið þá sæti ég ekki hérna í dag,“ sagði Kristinn Aron.