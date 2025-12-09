Stefán Teitur spilaði í jafntefli gegn toppliðinu Aron Guðmundsson skrifar 9. desember 2025 22:43 Stefán Teitur Þórðarson í leik með Preston PNEFC/Ian Robinson Stefán Teitur Þórðarson spilaði rúman stundarfjórðung fyrir Preston North End þegar að liðið gerði jafntefli við topplið ensku B-deildarinnar. Coventry City. Lið Coventry City hefur verið hreint út sagt frábært undir stjórn Frank Lampard á yfirstandandi tímabili en þeim tókst ekki að sækja sigur á heimavelli Preston í dag. Stefán Teitur byrjaði leikinn á bekknum en kom inn á þegar sjötíu og fimm mínútur höfðu liðið af leiknum. Preston varð fyrir áfalli í fyrri hálfleik er Liam Lindsay, leikmaður liðsins var rekinn af velli með rautt spjald og sjálfsmark frá Andrew Hughes á 70.mínútu var heldur ekki að hjálpa liðinu. Daniel Jebbison tókst hins vegar að jafna leikinn og tryggja Preston gott stig á heimavelli. Lokatölur 1-1. Coventry sem fyrr á toppi B-deildarinnar með fimm stiga forskot á næsta lið. Preston er í 4.sæti með 32 stig, tólf stigum á eftir Coventry. Þá spilaði Andri Lucas Guðjohnsen allan leikinn í liði Blackburn Rovers sem gerði 1-1 jafntefli við Oxford City á heimavelli. Blackburn lenti undir í fyrri hálfleik en Todd Cantwell tryggði liðinu jafntefli með marki úr vítaspyrnu á 78. mínútu. Blackburn er í 20.sæti með þremur stigum meira en Oxford í 21. sæti. Enski boltinn Mest lesið Dramatískur sigur Liverpool án Salah Fótbolti Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn Fótbolti Söguleg frammistaða á Extra-leikunum: „Ég get ekki svekkt mig á þessu“ Körfubolti Kristín á sjötugsaldri og enn að bæta sig: „Amma Iron man“ Sport Einvígi Mbappé og Haaland í hættu Fótbolti Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Annar írskur sundmaður á Steraleikana Sport Kom færandi hendi eftir að hafa skotið ljósmyndarann niður Handbolti Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Enski boltinn Fleiri fréttir Stefán Teitur spilaði í jafntefli gegn toppliðinu Öruggur sigur Tottenham og markaveisla í Hollandi Chelsea glutraði niður forystu og tapaði Kounde kveikti í endurkomu Börsunga Dramatískur sigur Liverpool án Salah Bæjarar lentu undir en komu til baka Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn „Þegar kemur að mér fer fólk alltaf aðeins yfir strikið“ Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Einvígi Mbappé og Haaland í hættu Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ „Hinn íslenski Harry Kane“ Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Ofsótt af milljarðamæringi Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Vatnspása í öllum hálfleikjum á HM í fótbolta næsta sumar Færeyingar taka upp VAR Pulisic kom inn af bekknum og bjargaði Milan Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Sandra María með þrennu og er markahæst í Þýskalandi Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Óheppnin eltir Éder Militao: Frá í nokkra mánuði Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Barcelona stillti upp yngsta byrjunarliði félagsins í 95 ár Sjá meira