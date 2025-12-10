Komið á óvart með glæsilegu mömmuherbergi Sindri Sverrisson skrifar 10. desember 2025 13:45 Claire Emslie getur sýnt syni sínum skoskættaðan bangsa á meðan hún nær upp fyrri getu til að skora mörk fyrir Angel City. @weareangelcity/Getty Bandaríska knattspyrnufélagið Angel City, sem Sveindís Jane Jónsdóttir spilar fyrir, hefur sýnt í verki að félagið hugsar vel um þá leikmenn sína sem sinna þurfa móðurhlutverkinu. Skoski landsliðsframherjinn Claire Emslie hefur verið leikmaður Angel City frá árinu 2022 en spilaði aðeins í upphafi nýafstaðins tímabils, áður en hún varð að draga sig í hlé vegna óléttunnar. Þær Sveindís eiga því eftir að spila saman þar sem Sveindís kom til Englaborgarinnar þegar vel var liðið á tímabilið, eftir EM í Sviss í sumar. Emslie var komið skemmtilega á óvart þegar hún mætti á æfingasvæði Angel City á dögunum, og fékk að sjá sérstakt „mæðraherbergi“ félagsins sem fengið hefur mikla upplyftingu. View this post on Instagram A post shared by Angel City FC (@weareangelcity) Í herberginu eru allir helstu hlutir sem verðandi mæður gætu óskað sér, eða jafnvel fleira en Emslie er með heima hjá sér eins og hún benti á glaðbeitt og grínaðist með að ætla að stela einhverju með sér heim. Angel City leggur metnað sinn í að foreldrar og verðandi foreldrar geti notið sín í góðu umhverfi hjá félaginu, og félagið passar líka upp á smáatriðin eins og sjá mátti á einum bangsanum sem var að sjálfsögðu skoskt hálandanaut. „Guð minn góður, þetta er stórkostlegt. Ég trúi þessu ekki,“ sagði Emslie þegar hún gekk inn í herbergið og kvaðst hlakka til að geta sýnt öllum litla strákinn sinn. Tímabilinu lauk snemma hjá Angel City, eða 2. nóvember, þar sem liðið endaði í 11. sæti af 14 liðum bandarísku deildarinnar og missti af sæti í úrslitakeppninni. Næsta leiktíð hefst um miðjan mars, eða eftir að Sveindís spilar með íslenska landsliðinu gegn heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands ytra, 3. og 7. mars. Bandaríski fótboltinn Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Fótbolti Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni Fótbolti Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Enski boltinn „Ekki gleyma mér“ Enski boltinn „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Komið á óvart með glæsilegu mömmuherbergi Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Fanndís leggur skóna á hilluna Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah Svona var fundur Blika fyrir slaginn mikilvæga „Ekki gleyma mér“ Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Sjáðu fullkomna þrennu Söndru Maríu „Hvað getur Slot gert?“ Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Lögregla með rassíu hjá argentínska sambandinu Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Stefán Teitur spilaði í jafntefli gegn toppliðinu Öruggur sigur Tottenham og markaveisla í Hollandi Chelsea glutraði niður forystu og tapaði Kounde kveikti í endurkomu Börsunga Dramatískur sigur Liverpool án Salah Bæjarar lentu undir en komu til baka Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn „Þegar kemur að mér fer fólk alltaf aðeins yfir strikið“ Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Einvígi Mbappé og Haaland í hættu Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Sjá meira