Sjáðu fullkomna þrennu Söndru Maríu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. desember 2025 10:02 Sandra María Jessen er búin að skora átta mörk í tólf leikjum og er ein af markahæstu leikmönnum þýsku deildarinnar. Getty/Christof Koepsel Sandra María Jessen er svo öflug í markaskorun sinni með þýska liðnu Köln að hún er farin að láta Þjóðverjana tjá sig á enskri fótboltatungu. Sandra skoraði þrennu í 4-1 sigri Köln á Hamburger SV en mörkin hennar komu á 10. mínútu, 36. mínútu og í uppbótartíma leiksins. Á samfélagsmiðlum Kölnar má sjá öll mörkin þrjú undir orðunum: „Perfect Hat-trick“ eða fullkomin þrenna. Þrenna telst vera fullkomin ef leikmaðurinn skorar mörkin sín þrjú með vinstri fæti, hægri fæti og með skalla. Það gerði einmitt Akureyringurinn í þessum flotta sigri í Hamborg. Sandra skallaði fyrst boltann í markið eftir aukaspyrnu, svo kláraði hún vel með hægri fæti eftir stungusendingu og Sandra skoraði að lokum með vinstri fæti eftir lága sendingu fyrir markið. Hér fyrir neðan má sjá mörkin en það þarf bara að smella á myndina til að sjá það. View this post on Instagram A post shared by 1. FC Köln Frauen (@fckoeln_frauen) Þýski boltinn Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Enski boltinn Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni Fótbolti Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Íslenski boltinn Stórar breytingar og tímamót hjá Red Bull Formúla 1 Hóta því að skrópa á Ólympíuleikana Sport Dramatískur sigur Liverpool án Salah Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu fullkomna þrennu Söndru Maríu „Hvað getur Slot gert?“ Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Lögregla með rassíu hjá argentínska sambandinu Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Stefán Teitur spilaði í jafntefli gegn toppliðinu Öruggur sigur Tottenham og markaveisla í Hollandi Chelsea glutraði niður forystu og tapaði Kounde kveikti í endurkomu Börsunga Dramatískur sigur Liverpool án Salah Bæjarar lentu undir en komu til baka Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn „Þegar kemur að mér fer fólk alltaf aðeins yfir strikið“ Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Einvígi Mbappé og Haaland í hættu Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ „Hinn íslenski Harry Kane“ Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Ofsótt af milljarðamæringi Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Vatnspása í öllum hálfleikjum á HM í fótbolta næsta sumar Færeyingar taka upp VAR Sjá meira