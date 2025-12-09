Formleg kvörtun hefur verið send til siðanefndar Alþjóðaknattspyrnusambandsins (FIFA) og þar fullyrt að forseti sambandsins, Gianni Infantino, hafi ítrekað brotið á hlutleysisskyldu sinni þegar kemur að stjórnmálum. Er þess enn fremur krafist að rannsókn fari fram á ferlinu sem leiddi til þess að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hlaut fyrstu friðarverðlaun FIFA.
Kvörtunin barst frá hagsmunasamtökunum FairSquare sem einblína jafnan á alþjóðleg réttindi flóttafólks, aðgerðir gegn pólitískri kúgun sem og íþróttum.
The Athletic hefur undir höndunum átta blaðsíðna kvörtun sem FairSquare sendi inn á borð siðanefndar FIFA en aðalhlutverk hennar er að kanna möguleg brot á þeim siðareglum sem sambandið starfar eftir.
Í kvörtun FairSquare varpa samtökin ljósi á fjögur meint brot Infantino á hlutleysisskyldu sem hvílir á hans herðum sem forseti FIFA.
Öll snúa þau að opinberum stuðningsyfirlýsingum Infantino við Donald Trump, Bandaríkjaforseta í mismunandi málum en í siðareglum FIFA segir að sambandið eigi að gæta hlutleysis þegar kemur að stjórnmálum og trúmálum. Þess er krafist af öllum þeim sem gegna störfum fyrir sambandið að þeir gæti hlutleysis þegar við kemur samskiptum við fulltrúa og stofnanir ríkja.
Heimsmeistaramót karla í fótbotla fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó á næsta ári og undanfarið ár hefur Infantino ítrekað heimsótt Trump í Hvíta Húsið.
Áður en að dregið var í riðla mótsins í síðustu viku var það kunngjört að sérstök friðarverðlaun FIFA yrðu veitt í fyrsta skipti þegar dregið yrði í riðla.
Vissu flestir á þeim tímapunkti að Donald Trump myndi hljóta friðarverðlaunin en hann hafði sjálfur kallað eftir því að fá friðarverðlaun Nóbels fyrr á árinu en fékk ekki.
Ferlið sem leiddi að þeirri niðurstöðu að hann varð fyrir valinu hjá FIFA liggur ekki alveg ljóst fyrir og vilja FairSquare að farið verði í rannsókn á því ferli.